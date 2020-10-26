自由廣場》徵召台灣「神力女超人」

「以色列小姐」當兵的故事

◎ 游台仁

中共解放軍頻頻擾台，飛機、戰艦越過台海中線時有所聞，兩岸日益緊張的情勢，讓台灣全面徵兵議題再起，尤有甚者，國民黨女市議員徐巧芯還提出女性也需要當兵的主張，並強烈表達「自己也願意」的態度，這讓「女性當兵」這個話題浮上檯面。

其實女性當兵在全球並不稀奇，一九四八年建國的以色列是其中佼佼者。接下來我們就來看一個以色列「知名女兵」的真實故事。

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還記得《神力女超人》那位為正義而戰，一舉一動都完美無缺，展現出「力」與「美」結合的黛安娜公主嗎？這部電影不僅打破了美國英雄電影清一色「男性當家作主」的刻板模式，也讓以色列裔的女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）從《玩命關頭４》嗆辣女打仔，晉升為影迷心中無可取代的超級女神。

擁有模特兒纖細身材的蓋兒，是頭戴「以色列小姐」光環的超級美女，卻以俐落到位，帥到沒朋友的武打動作，征服廣大影迷的心，究其原因，當推以色列「全民皆兵」的政策。她在十八歲以「以色列小姐」頭銜參加環球小姐選美，十九歲那年就入伍成為以色列國防軍的一員。

雖然以色列女性可以選擇服社會役，事實告訴我們，以色列女性的驃悍不下於男性，女兵的比例可以佔到三分之一，還組成一支純女性的坦克部隊。蓋兒加朵就是扎扎實實接受戰鬥技巧與武器性能訓練的女兵，擔任戰鬥教練，對抗巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）。

在《神力女超人》上映期間，該片遭到黎巴嫩政府封殺禁演，理由竟是女主角蓋兒加朵曾在以色列國防軍服役兩年，所以這部電影被列為「以色列軍人片」，這個理由讓人哭笑不得，卻也讓我們看到，以色列這個猶太民族歷經兩千年才建立的國家，至今處境極為艱辛，更因此讓猶太人清楚地知道，「自己的國家自己救」，哪怕已經成為國際巨星，蓋兒加朵仍然身先士卒，展現對以色列的忠誠，毫不畏懼在國際上力挺自己的國家。

「自己的國家自己救」聽起來像是一句口號，猶太人做到了，台灣呢？什麼時候我們的部隊也能出現「神力女超人」蓋兒加朵這樣的女兵呢？徐巧芯以及所有台灣勇敢的女性們，妳們願意站上第一線捍衛台灣嗎？

（作者為旅美台僑創辦「猶台達人專案」主筆）

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