自由廣場》從吉林夜市逛到六合夜市

◎ 劉秀芳

到住家附近的吉林夜市品嘗小吃，發現不管是滷味攤，還是賣鹹酥雞的業者，都把商品的價格標得很清楚，讓人買得很安心，而這些店的生意也特別好。

又看到媒體報導高雄六合夜市現在的生意一落千丈，目前生意最好，也只能做到全盛時期的五成五，是六合夜市六十年歷史以來從沒有的狀況。

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六合夜市生意會這麼慘淡，究其原因應屬外國觀光客銳減，而國人又不挺。外國觀光客銳減是因新冠肺炎之故，這是非戰之罪；應該要檢討的是，為何國人不愛來此消費。筆者認為這非關政治，而是被人詬病已久的東西賣得太貴，但「一分錢，一分貨」，東西賣得貴，若是有其價值，消費者還是會買單的，怕是價錢不透明，把消費者當做盤子，那就很有可能變成一次店，被消費者列為拒絕往來戶。

相較於其他夜市，六合夜市有其獨特優勢，比如其位於市中心，交通方便；再來是其空間寬敞，即便人多也不會讓人覺得擁擠。但若要在沒有外國觀光客情況下，仍舊保有往日榮景，筆者認為首先要做的是價格要透明，把價目表列得一清二楚，讓消費者能夠一目了然，消費者可以根據其消費習慣決定是否要消費，也可以減少消費糾紛，避免因此而重創六合夜市形象。

身為高雄人，看到曾經是全國網路票選第一名的夜市，如今卻是如此冷冷清清的景況，心中的難過與不捨，自不在話下。希望攤商們能夠努力做出口碑，並將價格透明化，即便陸客不來，外國的觀光客不進，仍能保有昔日風光。

（作者為高雄市民，退休公教人員）

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