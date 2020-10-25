自由廣場》濁水溪的縱火犯？

◎ 張炎銘

讀者投書「濁水溪火大了」，我才知道為抑制河川揚塵，在濁水溪出海口覆蓋的稻草失火，造成嚴重空氣汙染。河川區域沒有火源，顯然這是人為；同時有五處失火，則明顯是故意。首要之務是查辦這種害人損己的不法之徒，但投書卻牽拖起集集攔河堰了。

台灣的自然環境，在秋冬枯水季時搭配強勁東北季風，是河川揚塵主因。一九七○年代，集集堰還未施工前，個人在西部海岸跟隨老師做攔沙試驗時，大安溪、大甲溪、濁水溪等河川下游就是風飛沙熱點，必須戴蛙鏡、口罩，全身包如粽子，才能順利完成工作。

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社會發展後揚塵成了民怨。環保單位先是開罰單，要求水利單位抑制空汙。水利署採用「綠覆蓋」、「水覆蓋」、「高壓噴槍系統」等各種辦法，仍然難敵大自然力量。水利署不服氣吃空汙罰單，與環保單位爭訟，環保署撤銷空汙罰單後，於二○○七年成立跨部會專案小組，整合環保、林務、水利及地方政府等機關，多管齊下後，河川揚塵稍獲改善。利用衛星影像判釋，濁水溪裸露地面積由二○一七年一一六二公頃，二○一九年減為三四五公頃；揚塵事件二○一七年五十九日、二○一八年五十次、二○一九年廿八次；PM10的年平均濃度、最高濃度也有降低。

揚塵問題確實難以根治，現在覆蓋的稻草遭人縱火，若因此停辦抑制揚塵作為，河川局可省下經費，受害的只是附近百姓，勢必又「做到流汗、嫌到流涎」，水利工作者不是才該更火大？

抑制揚塵，還有長路要走，但拆除集集堰，不但於事無補，而且影響所需用水，萬萬不可。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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