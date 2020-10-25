自由廣場》彩虹贖罪券

中國西漢名將霍去病有言：「匈奴未滅，何以家為？」不過，世上難免有些人，除非匈奴鐵蹄踏入自己家門，否則只顧賞玩窗邊花草。其實，以英美自由主義的視角來說，人確實有「不關心」、「不表態」、「不作為」等自由。問題在於，當中還有一種人，明明如此自掃門前雪，卻又渴望獲得一個憂國憂民的美名。這種人常常選擇性表態：對棘手沉重的議題保持沉默、找一些相對安全的立場大鳴大放。

倘若讀者是對性別議題頗有關懷之士，其實您早該有所認知：曾幾何時，性別議題已然為這些「選擇性表態者」所屢試不爽。因為性別議題最無關乎統獨藍綠、最不容易引爆核子戰爭，從艾瑪華森到毛澤東，都能在其語錄中找到支持女力之字句。鮮明例子正如：一些為了人民幣市場而喊得滿口「內地」的台灣藝人，回來舉個彩虹旗，就又能喚得一定程度的台灣市場。彩虹旗成為他們的贖罪券，甚至成為他們的尚方寶劍：其支持者可以轉過來劍指現正如是撰文批判的筆者，是個恐同、仇女的保守派基督徒（筆者已故的外公外婆是戰後來台的天主教人）。

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然而事實上，「彩虹贖罪券」也已賣回梵蒂岡教廷的手中。日前，當今聖座方濟各表態支持同性伴侶「民事結合」，前副總統陳建仁亦在臉書貼文予以肯定。如此虹光四溢的美好時刻，在座各位還有多少印象：在方濟各教皇的促使下，中梵關係何等升溫？紅色中國人人互稱「同志」，然而實際上，性別少數跟主內弟兄姊妹，都同時受其黨國高壓所迫（原來這就是共產黨所謂的平等）。不論教皇初心為何，其表態所能達到的唯一實質效果，就是洗白教宗的個人名聲。被習近平所踐踏的中國教會、中國的性別少數族群…生命都不會因此有一絲一毫的改善。稱此表態為方濟各的彩虹贖罪券，並不為過。

願你我皆能認清一事：當匈奴肆虐國境之時，一個本身對花草過敏、卻挺身抗匈者，反而才是能給你我窗邊花草一線生機之人；而滿口憐花愛草，卻對大肆踐踏花園草坪的匈奴單于笑容可掬之人，只怕自私且沽名釣譽！

（作者為清華大學歷史碩士、現正進修教育學程）

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