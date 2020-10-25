自由廣場》中國怎麼沒「光復」北越？

◎ 沈建德

九二共識破產，國共再串通，合搞「台灣光復」，稱來台受降就是「光復」。若如此，來台之前，中國派兵廿萬北越受降，兩個月後就撤軍回中國，為何沒「光復」北越？

因為「受降」只是接受日軍投降，遣送日軍回日本，自己也須回中國，讓受降地之一的台灣，依一九四五年簽訂的聯合國憲章，託管自治獨立，但中華民國沒撤軍，之後更以屠殺鎮壓反抗竊據台灣，反映於血淋淋的歷史中。

請繼續往下閱讀...

一九四八年底，蔣介石徐蚌兵敗，人員開始流亡台灣，東京盟軍總部傳出，南京垮台後不能進入台灣，美將協助台灣獨立，提交聯合國決定。一九四九年一月十二日蔣介石警告陳誠，台灣不過是中華民國的託管地性質（連託管地也不是），還說什麼「光復」？同年六月廿日蔣介石父子日記均載，東京盟軍總部要拿回台灣，聯合國自己託管，否定了「光復」，證實台灣託管確是邁向獨立的國際協議的第一步。

一九五○年六月韓戰爆發，美國總統杜魯門聲明台灣地位未定，將由對日和約或聯合國決定。翌年舊金山對日和約簽訂，和約的「前言」聲明，日本絕對遵守聯合國憲章的原則，第二條規定放棄台灣。起草的杜勒斯說明，「前言」是和約很重要的一部分；而放棄的領土，依聯合國憲章託管。一九五二年和約生效，一九五三年一月杜勒斯升任美國國務卿，三月推動台灣託管，蔣介石反對，寫在一九五三年四月十日和十五日的日記。一九五四年九三砲戰，第一次台海危機，美英紐決定在安理會提出「台海停火」案，代號「神諭行動」Operation Oracle，蔣介石也反對，原因之一是，惟恐美國趁機在聯合國提出台灣託管。

可見，台灣不是「光復」，也非地位未定或中華民國台灣，而是獨立，只欠宣布。

（作者為前中興大學企管系副教授，https://www.facebook.com/TPGOF）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法