自由廣場》老年化、少子化的社會 真的比較不好嗎？

◎ 曹耀鈞

一年一度的重陽敬老節，令人特別有感。聯合國人口報告指出，在二○五○年之前，將有百分之卅二的國家有人口下降趨勢。但並沒有任何真正的有力證據，可以指出老年化的人口社會，會導致勞工的勞動力缺乏！事實上，人口逐漸減少，反而可使個別勞動者獲得利益，原因有三項。

第一、隨著人口減少，雇主能聘僱的選擇會受到限縮，個別勞工的薪資會增加，而且人均財富也會上升，不會因多人搶食而受剝削。

請繼續往下閱讀...

第二、土地環境，因為人口減少，也會有較低度的擁擠壓力。看看台灣在全世界的國家地區人口密集排名，就知事實為何。

第三、政府所要照護的全體人口減少，對於單位環境和生活品質的保護和改善，都會相當明顯。也許高齡化人口的社會需要比較多醫療照護，應會提高社會的醫療成本，但也會有更多的照護工作機會。

很多高齡化社會所伴隨而來的問題，是經常被誇張而且過度渲染。根據最新的國際研究指出，因為人口下降和高齡化社會來臨所帶來社會上、經濟上、環境上的利益，是會超過人口老化社會所帶來的補償性成本。因為雖然現代人們比較長壽，可是相對的可工作年數是比較長的。況且現在的老人，也比以前的老人相對來得健康和年輕。

高齡化和少子化的全球趨勢必定會來臨，政府不應單方面從鼓勵年輕人生育來解決人口下降問題，因為人口下降的趨勢並不一定不好，這是一個邏輯辯證的政策問題。也許有人認為要多生下一代的子女來增加稅收來源，這是非常不負責任而且短視的說法，難道這些不斷上升的人口，日後不會變老嗎？如果這種思考邏輯是對的，那麼在台灣已經二三○○萬人，是否意味著一直要增加，直到一億甚至更多才滿足呢？否則如何應付一直增加的老年人口呢？這種下一代供養上一代的邏輯相當可笑，也必須加以扭轉。笨蛋！稅收問題不在人口數量，是在人口質量！應該是當代的人，提列較高比例的儲蓄年金來供養未來的自己，重點應放在加強提升人口素質與擴大老年人口的勞動參與，才是良策。

（作者為中華公共事務管理學會特聘研究員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法