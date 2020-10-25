自由廣場》重陽談老人受虐激增

◎ 劉錦得

重陽節又來臨了，這個要我們敬重老人的節日，除了各地方政府舉辦多項敬老活動，有大部分縣市還發給一筆敬老金外，我以為最重要的是：敬老，要從善待、孝順父母做起。

之所以會提出如此看法，實在是有感於近幾年來，我們的社會有不少民眾不但未善盡保護長者之責，而且還深深的傷害許多老人家，尤其是對待自己的父母，竟然加以殺害，真是人神共憤！

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根據衛福部公布統計顯示：近五年來老人保護案件，老人保護通報案從民國一○二年的三千六百二十四件，激增至民國一○六年的七千四百七十三件，平均每天超過二十件；這份數字讓人想到：老年生活應該是獲得家人照顧，頤養天年的時候，然而竟然還要遭受家人暴力相向，情何以堪？

另，據分析老人遭受施暴的方式，最多為言語傷害的精神暴力，其次為肢體暴力；再以關係類型區分，親密關係暴力占比最高，達百分之五十五，兒女虐待長輩的通報案件數增加最多；老人不只身體受傷害，更是傷心痛苦，已有老人因此憂鬱輕生，必須正視；而父母遭受子女暴力問題最為嚴重，有不少「啃老族」向父母要錢而得不到時，居然拳腳相向，有子女還為爭奪家產而殺害年老的父母，令人髮指！

因此，期望政府對各地家庭暴力防治中心，應多加補充社工人力，並設置專人專組處理；也希望社區鄰里系統應發揮關懷之心，即時通報父母受虐案件，以保護更多老年人，能遠離家暴傷害，畢竟敬老連自己父母都無法善待，奢談能敬重其他老人？

（作者為退休國小校長，彰化縣民）

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