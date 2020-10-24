自由廣場》「奶茶聯盟」聲援泰國有感

◎ 林俊杰

台灣推動泰國民主聯盟（TATD）由一群在台灣留學的泰國人組成，於廿二日與綠黨共同召開「聲援泰國民主，人民自己作主」記者會。這場記者會跨越了黨派也跨越了國界，會中聚集立委范雲、立委邱顯智和民眾黨、基進黨與時代力量的代表，及許多公民團體代表。

除了「奶茶聯盟」（一個反對中國共產黨意識形態的網路陣線，成員跨越逾十個國家及地區）的台、泰、港人，來自西藏、大馬的團體代表也一同聲援泰國民主。雖然這場記者會並不是官方正式的互動，但這樣來自各國的公民社會聚集發聲力挺民主，正可以反映這些地區的人民對於民主自由的嚮往與追求，以及對威權體制的抵抗。立委邱顯智希望立法院可以進一步聲援泰國；時代力量國際部主任劉仕傑及基進黨李雨蓁都呼籲政府應對於泰國人民爭取民主的行動表態支持。

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我國去年的自由度排名在亞洲僅次於日本，這三十年民主化的進程與三次政黨輪替下，兩黨和平移交政權也是鄰近國家有目共睹。台灣的自由與政治、社會氛圍使得香港人、圖博人、維吾爾人以及這次的泰人能夠在這裡為基本人權、為自己鍾愛的國家及自由民主發聲，而不用擔心遭政治清算或是被噤聲。

台灣可以說是亞洲的「民主燈塔」，無論是香港捍衛民主抑或泰國爭取民主法治，都有如台灣當年黨外運動對抗威權體制一樣的不容易，同樣是「奶茶聯盟」的台灣，若台灣政府能以「民主」、「自由」及「人權」三個角度切入，聲援泰國民主運動，就可以避開「干涉他國內政」的標籤；以政府的名義聲援泰國一方面可以顯示台灣抵抗威權的成功，一方面更可以讓國際社會更加關注泰國民主運動。面對來自中國的巨大威脅，以及美中兩大國的角力，國際政治社會需要的不應是藉銀彈攻勢拉幫結派，而應回歸「人本」，拒絕威權體制謀取私權以侵害人權。

（作者就讀中原大學財經法律學系）

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