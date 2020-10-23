自由廣場》談「學習歷程檔案」的評分標準

◎ 林志翰

一一一年大學考招變革，大學學測成績比重至多五十趴，學習歷程檔案成了那另外五十趴的關鍵所在，現在的高二生莫不焦慮萬分地說著，「學習歷程檔案」的評分標準在哪裡？

當十月中旬，有高中生提案廢除「學習歷程檔案」制度，不到三天就有超過五千人附議時，大學招聯會與「學習歷程檔案」的倡議者要做的事，不是怪罪學生、家長或第一線老師走不出升學主義的思維、不懂制度的美好，勇敢釋疑才是政策辯護最強而有力的磐石。

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「學習歷程檔案」的倡議者只要能說清楚評分標準，取得各大學校系的共識，學生、家長或第一線老師即便再不懂改革的用意，也會在這制度中學習，體會刻劃學習成長軌跡的美妙。

就是因為說不清楚評分標準，大學校系沒有共識，倡議者只能喊口號、築願景，空泛地說著「學習歷程檔案」可以探索、記錄學生特質，可以清晰刻劃學生學習成長的軌跡。正因為「學習歷程檔案」的成績可以全盤扭轉學測成績的排序，公信力備受質疑，倡議者又說著成績不是唯一，分數不代表一切。更因為許多人對於社會階級、家庭背景恐將造成學習歷程華麗與否的不公平現象，倡議者又說著平凡的登山或料理活動，背後的「反思心得」才是重點，無需軍備競賽。

面對必然發生的造假或美化學習歷程，倡議者無力解決書面資料產生的弊端，竟然說著如果這個學校送上去的作品都很棒，但學生上了大學後，表現成績卻很差，最後「大數據」會判斷這個學校的成績沒有辨別力。「大數據」累積兩、三年後，學校送上來的資料會打折扣，這種思維不正是典型的「罪及妻孥」？檔案成績佳，大學成績差，不正說明了「學習歷程檔案」缺乏信度與效度嗎？「大數據」又憑甚麼將後來想要申請入學的學弟妹當作代罪羔羊？

就是因為缺乏「同理心」，自己的孩子沒有深陷升學新制的煎熬中，倡議者講得頭頭是道，卻始終無法讓適用制度的學生釋疑。「學習歷程檔案」這麼好，求職升等或是從政當官都該拿出來打個分數。事關自身時，倡議者不會著急詢問標準在哪裡，怎樣可以拿高分嗎？

（作者為教師，台南市民）

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