自由廣場》看泰國學運 感念李登輝

◎ 范綱植

以「自由人民」（Free People）為首發起的泰國學運正沸沸揚揚進行中，泰國政府並於日前宣布進入緊急狀態。從畫面看來，大批年輕人無懼武漢肺炎的群聚感染走上街頭，透過社群媒體進行資源匯集、動員同時對全球發聲，著實有種香港雨傘革命與台灣太陽花學運的既視感。然而，若以更宏觀的國家與社會結構檢視，泰國正處於能否走向實質民主國家的關鍵階段。如類比台灣的民主發展史，則與野百合學運的時空背景十分雷同。

野百合學運所面對的威權國民黨政府和目前的泰國軍政府，都有一段對抗共產主義的歷史，分別是台灣的國民政府軍與泰國的鄉村保皇軍，雖然確保國家免於遭受共產赤化，卻使得泰國皇室與台灣蔣家等統治者，長期與軍方建立相互恩庇、侍從的權力鞏固關係。此外，威權國民黨與泰國軍政府的統治正當性，皆是建立在經濟發展之上，而後才開啟部分自由化改革，是自由但不民主的社會。更重要的是，這兩個學運有別於一般社會運動，具備強烈的國家訴求，包含限縮皇權、制定新憲、解散萬年國會等。

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野百合學運能於十日內和平落幕，關鍵人物即是李登輝前總統依照其對學生的承諾，並隨後召開國是會議，啟動民主憲政改革；而泰皇與軍政府領袖帕拉育迄今並無與學運妥協、對話的跡象，可以想見恐將陷入對峙與消耗，民主之路亦將原地踏步。吾人可以更進一步試想一個「沒有李登輝」的歷史情境：其一，倘若蔣家後繼有人，台灣的民主恐將演變為如同現今李光耀家族主政下，威權性格濃厚的新加坡式民主；其二，倘若蔣家後繼無人，而由外省籍非主流派當道，可以想見外省籍權貴將居於等同於貴族的地位，與軍方唇齒相依專政，合流壓抑來自社會的改革企求，那麼台灣的民主恐與現今的泰國式民主並無二致。

Amazon創辦人Jeff Bezos廣為流傳的名言︰「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。天賦得來很容易，而選擇則頗為不易。」筆者亦有感，在民主化道路的十字路口，對於獨裁者而言，「緊抓權力是一種天性，而還政於民是一種選擇。行使威權很容易，推行民主則不簡單。」

（作者為法學碩士，大學行政人員）

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