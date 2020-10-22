新聞線上》當斷不斷，反受其亂

記者陳杉榮

中共對台資訊戰無孔不入，各種混雜虛實以假亂真的「假訊息」透過媒體和網絡，滲透台灣各階層，熟悉民主運作和新聞自由的台灣公民，對於敵人發動的認知戰雖有某種免疫力，但「謊話說了一百次就會成真話」，許多台灣國家認同意念薄弱者，成為中共滲透台灣的主要管道，他們有的是個人，有的是政黨，有的是網站，有的是媒體。

最近有幾個新聞事件引發關注，教育部的教育廣播電台「法廣」（ＲＦＩ）新聞節目，被質疑內容竟是吹捧中國領導人習近平的大外宣政策。之前公視報導「中國官媒紀錄片宣揚新疆人民改善貧窮」影片，被立委批判有「中共大外宣」的口吻。執照十二月到期的中天新聞台，會不會被撤照？更是各方論戰的焦點。

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中國對台資訊作戰從未間斷，「紅色滲透」擴張愈趨明顯，作法更加大膽，從併購媒體的所有權，商業廣告的挾持，到媒體人脈的掌控及親中論述的誘導，無所不用其極。中國以商業手段介入台灣媒體，創設投資新聞網站，關鍵時刻「站在北京這邊」。看看台灣近年幾次大選，不少媒體告訴台灣人「我的爸爸叫作共產黨」。

中共操作「大外宣」，買媒體、買網站、買記者，經過香港廿多年的試驗，還有近年對美滲透，手法相當成熟。根據ＩＯＲＧ的觀察研究，中共在台灣操弄資訊，「在地協力者」是關鍵，包含政論節目、電視名嘴、主流媒體、社交通訊群組等，他們假借各種「客觀行為」，幫忙傳播不實資訊。換句話說，所謂的資深媒體人和幕後的製作人，「他們領誰的錢」？若深入金流網絡爬梳，不難發掘，昧著良心的台灣新聞工作者，不僅早已背叛了這塊土地和人民，更背叛了他們成長過程中曾經效忠的中華民國。

媒體監督政府，守望社會，講究快速傳遞最新訊息，報導最接近事實的真相，這是第四權最重要的存在價值。而在網路時代，事實查證受到時間限制，政黨政治容易流於黨同伐異，民主制度下的媒體特質，成了中共製造散布謠言和假訊息的突破口。台灣許多「喉舌」正打著「新聞自由」的名義，試圖干涉民主的運作。他們在北京大罵台灣當局，在台北還是大罵台灣政府；他們高舉新聞自由要求台灣當局，卻不敢向中共政權要求新聞自由。

資訊戰已然是民主價值的保衛戰，在台灣，有的人安穩地在陳時中防疫團隊建立的安全堡壘中攻擊陳時中，有的人在破壞民主政體的操弄下高喊新聞自由。當政者若有心捍衛台灣價值和中華民國存續正當性，堅守程序正義之外，必須果斷做出政治決定，當斷不斷，反受其亂。

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