自由廣場》啟動節水優惠獎勵

◎ 張定國

在今年雨量不足的旱年下水情吃緊，正值抽穗、孕穗期的二期稻作，在此次缺水壓力下，亦面臨休耕、停灌等農業供水不足的問題，若長期下來降雨不足，民生、工業用水等，亦將受水情不足之影響。對此已有諸多讀者投書，或從雨水貯集系統、強化循環利用回收水之角度，或從有效運用灌溉用水之角度降低用水耗費，以面對將來水資源不足帶來的影響。

當前水資源不足下，節流水資源應是共識，尤其考量氣候變遷等不確定因素下，如何提高大眾節水意識，政府當前面對用水問題時應納入考量。對此，過去台水曾於枯水時期，試辦「節約用水優惠獎勵措施」，藉由節水達一定量優惠水費之方式，鼓勵積極節水。若政府欲從以量制價之角度督促節水，對於自來水價予以調整時，應同時將節水優惠獎勵等配套一同納入，逐步形成節水意識，以利在各種用水項目內，認真看待水資源運用。

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（作者為靜宜大學法研所碩士，彰化縣民）

停灌農地 令人難過

◎ 賴榮平

經濟部近日宣布，將針對桃園、新竹、苗栗等地共一．九萬公頃農地停供灌溉用水，農委會也指出，會依作物不同，給予停灌農地適當補助，預計發出二十億以上的停灌補助，絕不會讓農民受損。聽到這樣的決策公布，心裡十分難過！

這些農田所種植的水稻正在結穗期，就像一個媽媽正在懷孕期，因為水資源調度暫時性失調，就要她墮胎。情況如多年前苗栗縣政府徵收工業用地，就把正在結穗的水稻田剷除一樣！作為一個人民的父母官，豈能缺少尊重生命、缺少更有深度的思維？能不能更敬天憫人一點？

黃惟冰先生在自由廣場投書，呼籲農委會要提出「精準灌溉」的政策，其實是可以去克服這個難題，不必只差一個月的農業用水，就要把農人這期生計化為烏有！況且粗算二十億只能買一．九萬公頃半季的成本，另外半季，農人無所事事，沒有收入，怎麼過活？

經濟部農委會官員只是用貨物買賣的觀念來做決策依據，這樣好嗎？難道沒有更好的決策？多年補助水資源再利用，也許是個很好的檢討時刻，花出去的補助，得到的回收效率如何？

掌控農業用水的農委會，似乎也缺少灌溉區域的回報機制，因為下雨可以減少灌溉需求的控制機制在哪裡？

（作者為成功大學建築系退休教授）

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