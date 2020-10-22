自由廣場》陳佩琪的膝蓋

◎ 張惠和

對於含有萊克多巴胺的美國豬肉是否進口，討論得沸沸揚揚，而台北市長柯文哲的妻子陳佩琪二十日也在臉書分享她的看法認為，決定進口的官員應提出美豬對人體無害的證據，否則「用膝蓋想也知道」不該進口；她更向陳時中喊話，「如果要坐上神壇，應該有悲天憫人的襟懷才是」。

看了市長夫人的說法，不禁感到相當疑惑，美豬進口怎麼是用膝蓋想？況且目前包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等二十六個國家（地區）登記核准，可合法添加於動物飼料中使用。大多數國家及所有CPTPP國家，例如澳洲、紐西蘭、印尼、菲律賓、馬來西亞、香港、越南， 以及飲食習慣與我國相近的日本、韓國，都已經開放萊豬進口。老實說，「用膝蓋」想就決定不讓萊豬進口，還真說不過去！

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事實上，我們都知道美國豬肉進口與否，並非由陳時中一個人決定。蔡英文總統八月二十八日就指出，她已經責成相關部門，在保障國民健康的前提下，依據科學證據、國際標準，訂定進口豬肉萊克多巴胺安全容許值，以及放寬三十月齡以上的美國牛肉進口。

蔡總統坦率表示，現階段進一步開放美豬、美牛，不僅符合國家整體利益及未來戰略發展目標，也是能促進台美關係的決定，更是符合食品衛生標準的決定，「請大家一起勇敢的踏出這一步」！

事實上，昨天公布的國民黨智庫民調指出，在政黨支持度方面，國民黨並未因為大力反美豬而獲利，甚至落後民進黨的幅度又增加了○．五個百分點。可見反美牛雖有利於媒體造勢，然而老百姓知道「雖然進口，可以不吃」，不受政客曲意攻訐的影響了！

（作者為退休公務人員，新北市民）

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