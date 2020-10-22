自由廣場》違規改善談中天換照

◎ 沈政男

中天新聞台換照問題，引發各界關切，其實換照通過與否，須按照相關審查辦法處理，而該辦法最重要的主旨就是能否改善先前缺失，並確保未來節目品質。由此觀之，中天新聞台二○一四年前一次換照時，最為評審詬病的問題，也就是「節目廣告化、違反分級、妨礙公序良俗等」等違規事項，是否已經改善，應是此次換照審查重點。

依據ＮＣＣ所公布的裁處報告，從一○四年到一○九年，中天新聞台節目廣告化有三件，妨礙公序良俗有兩件，而影響兒少健康有三件，總共八件違規。對比其他四個主要新聞台，有一台有十七件這幾類違規，其他三台則為四到六件，可見中天新聞台在這方面的違規紀錄確實已經改善。

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若以這幾年被ＮＣＣ裁處的總件數來看，中天新聞台達十九件，但另外一台也有十八件，其他三台則為四到六件，主要原因在於中天新聞台在一○八與一○九年，因「違反事實查證」而被裁處了十一件，遠高於其他新聞台。這些都是什麼案件？不是選舉，就是政治，而在一○七年以前，中天新聞台沒有任何「違反事實查證」情事。由此可知，一○八年前後，台灣社會被競選活動激化，電視台也跟著發燒，導致報導品質受損。以中天電視台去年大量報導韓國瑜新聞來說，其實其他新聞台雖然沒有那麼誇張，但比例上也都失衡了。

值得注意的是，有人以中天新聞台袒護特定政治人物為由，希望他們撤台，其實ＮＣＣ從未以「報導比例」裁處中天新聞台，因為於法無據。「衛星廣播電視法」規定，節目內容不得「違背法律、妨害兒少、妨害公序、違背事實查證」，卻沒說必須平衡報導候選人。英國通訊管理局（Ofcom）在一般廣電法律之外，另外制定了「傳播準則」，裡頭就針對選舉與公投制定了傳播限制，比如候選人在選舉開始以後，不得參加任何非選舉節目，但在台灣，候選人在競選期間上節目聊天、玩遊戲，比比皆是。

中天新聞在這兩年，因為選舉與政治新聞報導所引發的爭議，其實反映了台灣社會被選舉激化的過熱現象，應藉由此次換照予以明確指出疏漏，讓其有機會改正，並藉以建立台灣的「傳播準則」，這對於提升電視新聞品質與閱聽大眾素質才有真正幫助。

（作者為醫師，台中市民）

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