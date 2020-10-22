自由廣場》（金恒煒專欄）護航「中天」＝護航中國

「中天」電視台六年屆滿的換照時間到了，北京即使焦急也不敢作聲，倒是國民黨卯足全力護航，祭出「言論自由」當進攻的矛頭，令人發噱。馬英九及韓國瑜等的助攻，像打開自家的糞坑，愈掏愈臭。馬英九有什麼本錢奢談言論自由？韓國瑜有什麼資格侈言「民主自由」？自曝其短而已。

馬英九是蔣家黨國豢養的職業打手，拿中山獎學金到美國當校園特務，一天到晚打小報告、製造黑名單，從來就是言論自由的劊子手！現在卻反過來指控ＮＣＣ：「打壓言論自由，甚至超越『戒嚴時代』。」馬英九承認「戒嚴時代」是負面指標，指控民進黨政府「甚至超越」，有趣。馬英九正是戒嚴時代斑斑血跡的加害者，那一頁歷史還活生生在眼前；馬英九何不現身說法告訴大家，到底戒嚴時代如何打壓言論自由？又如何今勝於昔？前手羅織黑名單、後手化妝成路人甲，臉皮真厚！真敢！馬英九若有一絲絲羞恥心，恐怕躲在地洞還怕不夠！厲害了，黨國馬英九。

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韓國瑜則呼籲台灣人，不管喜不喜歡中天都應該站出來，捍衛的不是一家電視台，而是屬於大家的言論自由、新聞自由，並說這才是民主的真正表現，「沒有唱反調的媒體，是一個獨裁國家最鮮明的特徵」。問題之一是，韓國瑜在中國九年，如魚得水的生活於極權、專制政權中，快樂得不得了，哪有一丁點的民主思想？哪有一丁點在意言論自由、新聞自由？問題之二是，「中天」唱誰的反調？和誰同調？這才是問題。台灣確是民主國家，唱反調可，唱紅調絕不可。美國宣佈年底前關閉所有孔子學院，沒有人說是打壓學術自由，同樣的，美國管制五家親共官媒，沒有人抨擊是侵害媒體自由。就是這樣，沒有二話。

「中天」依法向ＮＣＣ申請換照，同樣的，ＮＣＣ依法必須裁決是否同意換照。ＮＣＣ管制與裁決衛星廣播電視之權責來自法律，指控不予換照就是侵犯言論自由云云，完全搞錯對象。強迫換照非過不可，造成三種結果：法條擺爛、ＮＣＣ放水、頻道萬年罔替。

ＮＣＣ特列出八大項做為審查「中天」換照公聽會的內容，核心要旨不過四字：「國家安全」，其次才問責老闆蔡衍明的「適格性」：中天內控有沒有不當干預新聞製播、財務結構是否健全等，劍尖所指的就是蔡衍明與中國利益糾葛有無造成國家安全之虞？「國家安全」明文載於「衛星廣播電視法」第十條第三項，此時此刻自是重中之重。

有趣的是，有人捨法律不問，搬出「換發執照法」、「換照審查辦法」替中天喊冤，指出此二辦法沒有「國家安全」等字眼，以此坐實ＮＣＣ是政治審查。行政辦法只是命令，位階在法律之下，與法律牴觸即失效；這樣也能掰？

ＮＣＣ既已擺出陣仗，若在國民黨群毆之下當縮頭烏龜，受傷的不只是公權力、不只是民進黨政府，坐視「國家安全」而不顧才是罪莫大焉。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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