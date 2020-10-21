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自由廣場》請吳斯懷多花錢 另聘高明助理

2020/10/21 05:30

◎ 游森琳

我國駐斐濟代表處慶祝國慶酒會遭兩名中國外交人員意圖闖入，並施暴外館人員，國民黨立委吳斯懷昨天竟在臉書貼文「中國外交人員闖我駐斐濟國慶酒會動粗有五大警訊」，並總結「斐濟是我國的邦交國，為什麼會同意中國在斐濟設立外交辦事處？」令人傻眼。

吳斯懷對於軍事只是一知半解，對於國政、外交更門外漢，所以質詢稿、臉書發布全靠助理執筆，也許吳斯懷看不懂，或是根本沒有看就照稿質詢及臉書發布，所以常發生凸槌烏龍事件，最經典質詢作︰「共機繞台不算挑釁、蔡英文是慈禧太后、台灣畢竟是弱者，不要挑釁中國」，吳斯懷不說話，沒有人會說他是啞巴，一出口藍委臉都綠了！斐濟事件發生，吳斯懷像是撿到槍有機會打臉蔡英文，殊不知吳斯懷不懂政治，助理也是混飯吃的，根本不知道台灣與斐濟不是邦交國，就胡亂發布於臉書想給蔡英文難看，但經有人指出「五大警訊」是個烏龍，吳斯懷感到不對勁之後，廿分鐘後就羞愧下架！「用香蕉只能請到猴子」，天底下沒有「俗又大碗、要馬兒會跑又要馬兒不吃草」的助理，除非想藉由立委助理職權另有所圖，明眼人看吳斯懷助理，是一群對時事、政治不用功的庸庸之輩，當然寫不出能浮上檯面的文章，搞得吳斯懷臉上無光，建議吳斯懷多花一點錢，聘請比較像樣的助理吧！

（作者是台灣活力旺企業協會理事）

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