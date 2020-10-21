自由廣場》工業4.0非一蹴可幾

◎江旻璇

台灣全面轉型工業4.0？短期內絕對不可能！工業4.0是德國二○一二年提出的高科技計畫。將製造業提升為智慧化、自動化、數位化的智慧工廠，甚至結合AI達成無人工廠，不需耗費人力就能自動排程生產，但很可惜，以現階段的台灣製造業來說，是不可能做到的。

當然，部分台灣高科技製造業已著手智慧製造，也展現豐碩成果，然而建置智慧工廠是需要投入大筆資金的，購入可連網的新機台、建置整個廠房，就得花費上百萬。大企業當然負擔得起，也能收回成果，但對於資源有限的中小製造業，真有必要一次投入高額資本去買新機器、建新廠嗎？目前製造業智慧化比例非常懸殊，大企業非常智慧化、自動排程、無人工廠都有案例，但大多數中小型製造業，依然使用舊機台、生產紀錄仍以手抄紙本為主。

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站在現實面考量，在原有設備依然可正常運作下，要汰換舊有設備全面換新並無必要性。第一步該做的，是讓原有設備就地升級智慧化、讓數據連網，達到「機聯雲」的目標，只要透過雲端就可以隨時掌握設備狀態、可視化工廠。

同時，收集機台數據會是很重要的第一步。收集數據就像工廠的健檢報告，發現異常數值後，溯源找出問題點加以改善，將原本需要員工彙報的工廠狀態可視化，數據傳輸更加即時精準，以打通任督二脈。

在設備上加裝感測器、彙報即時數據給使用者。做到機聯雲後，資料會以圖表、精準數值呈現，除了即時機台監控，也提供即時的異常警報，當機台作動超越設定數值，立即通知使用者，縮短排錯時間，也間接提高稼動率。

收集來的數據資料做更進階應用，以實現智慧工廠第一步。資料與資訊是不一樣的，收集資料後轉化為資訊，並結合決策者判斷，所得資料才能發揮應有價值。而資料與資訊的轉化應用，則端視決策者的管理功力。

資源有限下，我們仍能針對現有資源下手，以最低成本達到最高效益。工業4.0並非一蹴可幾，也非台灣產業轉型的唯一解方。以目前產業狀況來看，扎扎實實的打基礎，並循序漸進，才是效益最高的方式。

（作者是行銷人）

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