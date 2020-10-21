自由廣場》打不還手的外交？

◎ 張國財

據紐西蘭媒體《亞太報告》十九日轉載澳洲記者戴維斯的報導，我國駐斐濟代表處十月八日的國慶酒會，遭兩名中國大使館人員擅闖，對出席賓客進行拍照收集工作；而我代表處成員在驅趕時，一人遭對方毆打成傷。我駐斐濟代表處在會後的新聞稿中，對此事選擇隻字未提！

現在，問題來了，我外館人員挨中國外交官打，外交部長是何時掌握該項情資的？如果十天後看到《亞太報告》才知道的，那一手遮天的我駐斐濟代表處，就該好好處置；如果十九日之前，代表處在呈交外交部的工作報告中，已如實闡述來龍去脈，那部長就要承擔未主動告知國人的不是，但不管是前者或後者，外交部長都應該讓全體國人知道，遭遇中國的戰狼外交，台灣該採刺蝟外交，還是鴕鳥外交？

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打人鬧事的一方，事後想息事寧人還有道理，被打被鬧的我國駐斐濟代表處，一副息事寧人樣，圖的是什麼？蘇貞昌廿日在立法院施政報告前表示，「嚴厲譴責中國駐外人員流氓、打人」，「但因我們跟斐濟沒有正式外交關係，出事後不能敲鑼打鼓」，說得好像沒有正式外交關係，就只能忍氣吞聲、自認倒楣似的，話說得甚至比國民黨表達的「嚴厲譴責，要求中國大陸應公開道歉，嚴懲使用暴力的外交人員」還要卑微不堪。

台灣外交人員在執行公務時，遭外國人拳頭相向，是否等同於台灣被打？若不是有國外媒體報導而無法繼續隱瞞，外交部有打算讓全體國人知道此事件？還是怕國人知道有這回事？

對於中國霸凌台灣的流氓行徑，外交部應打落牙齒和血吞？還是應該要召開國際記者會，大聲控訴中國的暴行？

已擁有投票權的歐陽娜娜，在中國國慶獻唱《我的祖國》，行政院長蘇貞昌竟以「一個小女生為了工作，有不得已的地方」緩頰，人家都懂得向中國掏心掏肺示好，你還人家小女生一個啦、不曉得自己在做什麼啦？這和被賣了還幫對方數錢有何兩樣？常言道，外交是內政的延伸，有這麼貼心體諒舔中藝人的閣揆，就有逢中就矮、軟，挨中國打也不還手的外交部，不是嗎？

靠傷害、踐踏和出賣台灣以討好中國、大撈個人好處的黃安們、劉樂妍們、歐陽娜娜們，竟然還能吃定台灣，有樣學樣的自然樂得一棒接一棒傳承下去。對這些人無可奈何的法律，立法院諸公，幾時才能修一修？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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