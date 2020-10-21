自由廣場》（林保華專欄）為什麼要支持川普

這些年流行什麼「粉」，是從fan演繹而來。於是支持小英就是「英粉」，支持川普就是「川粉」。其實我支持歸支持，但絕對不是狂熱的「粉」，作為獨立人格，我都盡量理性、客觀的觀察一切事與人。對我支持的人，他們困境時多給予支持，他們順境時多給予批評。因為沒有人是完人而成為神。這是我經歷文革狂熱後的冷眼看世界。神是人造出來的，所以我不會去膜拜，但是尊重他人的信仰。不過我有些相信冥冥之中的天命，但講不出科學根據。

台灣的天命給台灣帶來這幾年的好運，但始終也是成事在天，謀事在人。我希望老天爺會給美國帶來好運。川普上台以來就一直遭到主流媒體的攻擊，有些出自偏見，有些出自利益，包括想像中可以與中共交換的市場利益。這種攻擊，導致川普施政的困難；但是如果不是選舉期間新舊媒體的肆無忌憚，人們也不容易看到所謂自由派已經墮落到如此程度。

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川普是商人出身，我也很擔心他會為家族利益向中共妥協；但是後來發現即使中共給予利益，也沒有影響他的政策。反之，拜登在外交領域混了四、五十年，家族得到很大利益，他給民主黨與美國有什麼貢獻？損害倒是要好好查查。

我也觀察川普的誠實度。例如有人揭發他很早了解武肺的危害，但是沒有警告全國；他承認這一點，說擔心引發全國驚慌。他是從發展經濟考慮，而習近平的同樣想法，則是為了政治維穩與更可惡的原因，但至今拒不承認，還要全國、全球向他感恩。紐約時報揭發川普的稅務問題，對具體數字他否認，但承認他是盡量避稅。作為商人，這是正常的事情，否認才是矯情。只要不是違法，這不是攻擊的理由。

川普由於商人出身，缺乏政治與法律素養方面的訓練，言行會出些問題；同樣地，他作為老闆，習慣頤指氣使，所以缺乏對屬下的尊重。他也缺乏「統一戰線」的觀念來最大限度地孤立敵人。然而瑕不掩瑜，正是他擺脫了舊的官僚思維與習氣，才能面對新的敵人，而且行之有效，讓美國再次偉大，喚醒全球對抗新的危機。

我不敢想像一旦拜登當選，他與中共的關係會給美國、台灣乃至全球帶來什麼後果，國會能否制約他？我也不理解堂堂美國民主黨，居然只能找到近八十歲的拜登代表他們出選總統，其間有沒有利益集團？但是如果川普贏了，除了繼續剷除人類公敵的中共以外，對美國的民主制度也需要好好檢討，因為疫情與選舉暴露出許多過去所沒有出現過的問題。作為成熟的民主國家，只有檢討與改革，才能帶領全球繼續前進。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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