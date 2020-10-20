社論》台灣人何以對川普評價好

兩星期之後的十一月三日，美國將舉行大選，投票選舉總統、眾議院全部四百三十五席及參議院三十三席議員。四年一次的總統選舉，程序上是間接選舉，先由選民票投屬意人選，各州選舉人團隨後按「贏者全拿」原則，全數票投高票者。全美有五百三十八張選舉人票，得到半數或兩百七十張者即可勝出。四年前，民主黨希拉蕊．柯林頓的全美總得票數高於共和黨人川普，但因選舉人票較少而落敗。這一次，民主黨人拜登挑戰川普，鹿死誰手，尚難分解。

選戰激烈，各方民調紛紛出籠。四年前，民調大都看好希拉蕊，但川普最終勝出，折損了民調可信度。儘管如此，民調是選舉的必有附屬品，激烈的選戰讓民調更受矚目。同時，誰人入主白宮，牽動許多國家的安全與繁榮，世人因此普遍關注美國大選。

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局外人如何看美國大選？全球調查與數據分析公司YouGov十五日發布民調，指在調查的歐、亞十五國，台灣人是最挺川普的。據這家總部設於倫敦的機構，台灣人有四十二％支持川普、三十％支持拜登，是各國唯一挺川普甚於拜登的。同時，台灣人也以四十五％比二十九％，預期川普將擊敗拜登；與香港的三十七％比三十五％，是認為川普將勝出的唯二國家。相形之下，歐洲七個國家幾乎一面倒支持拜登，以丹麥的八十％居冠；不包括日本、南韓的亞太八國，新加坡以六十六％最挺拜登。

台灣人何以看好川普？這項調查顯示，台灣人民以四十五％比三十三％認為，川普任內作為對台灣和亞太地區的影響正面多於負面；對拜登的預期影響正負比為二十六％比二十八％。對於川普的整體表現，台灣人正面評價為五十九％，三十％評為不佳。此外，台灣人也以四十二％比十四％認為川普比拜登能增進台美關係，四十一％比十六％指川普較能振興美國經濟。不過，拜登在因應氣候變遷、對抗武漢肺炎、促進全球和平等項，獲得台灣人較高評價。

上述結果，與上月國內機構進行的民調趨勢大致相近，即台灣公眾對川普的評價較高，也預期他可望連任。台灣人旁觀美國大選，為何較挺川普？除了現任總統已有紀錄可稽，不妨以庶民的語言來說，亦即︰川普在做，台灣人在看。

對台灣人而言，川普是繼一九八○年代雷根之後，最力挺台灣的美國總統。同屬共和黨的川普，以雷根為榜樣，對台灣的作為，也頗能踵繼雷根的腳步，讓台灣在面臨共產中國霸凌的當頭，不致孤單無助。台灣面對中國，有武力侵犯、經濟依賴、內部滲透、國際打壓等諸多威脅。近四年來，美國對台灣軍售常規化，台灣防衛武器升級，美軍在台海周邊展現力量，高層官員來訪，科技產業供應鏈重置轉型，資訊安全提升，在國際社會聲援義助，加上我們自身的努力，使台灣得以挺立於中國文攻武嚇和武漢肺炎的考驗之中。

中國政策無疑是川普最為台灣人民所激賞的。有別於從柯林頓到歐巴馬的幾任政府，對中國寄予不切實際的想像，以致中國得以欺敵、偷盜、毀諾、不公平經貿等諸多手法，野心崛起；不但佔盡美國便宜，搶佔國際機構權柄，企圖取而代之，並以「一帶一路」圖謀在全球擴張。川普拆穿中國盤算，從貿易戰下手，擴及科技、金融、安全、外交戰線，遏制中國；且區隔中國人民與共產政權，連海外自由派華人都按讚。有如川普的國安顧問歐布萊恩上週五所說，中國向國家主義、重商主義、威權主義、馬列主義推進愈趨明顯，美國正聯合自由國家站出來堅定以對。

基本上，台灣人是親美的。美國皮尤（Pew）研究中心五月公布的調查顯示，台灣人六十八％對美國持正面看法，八十五％贊成增進與美國的經濟關係，七十九％支持提升雙方政治關係。另一方面，國民黨支持者六十六％對中國評價正面。這次美國大選，中國顯然較傾向拜登，這也影響了台灣的親中派，他們強調川普的變幻難以捉摸，從他一上任炮製「川普多變」的疑美論，到如今以萊豬為題砲打執政黨親美，骨子裡其實是與中國站同一戰線。

然而，事實是最好的檢驗標準︰川普執政四年，台美躍進到「只差承認主權」的關係，台灣多數人看到這一切，當然對川普有好評。

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