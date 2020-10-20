自由廣場》戰狼外交已成流氓外交

◎ 宋磊

位於斐濟首都蘇瓦的台灣代表處，八日於當地舉辦國慶酒會，未料遭到中共駐當地使館人員闖入攻擊，其中一名我方的駐外人員受傷送醫，消息傳回國內，不分朝野皆為憤怒。

外交人員向來為各國對外關係的重要人士，不但視為對外關係的推手，更是鞏固我國際地位的重要人士，如今中共不但藐視我外交人員，透過暴力行為攻擊我外交人員，再度讓世人看見中共官員的蠻橫粗暴。

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國際上，任何一位外交人員皆是代表他國在外國處理外交庶務，不但享有高度權力，因外交人員公務性質的特殊，往往受到外交豁免權保障。如今中華民國的外交人員，遭到中共外交人員不理性的攻擊，不但代表中共對外處理庶務時不具備國際高度，流氓行徑更不得人心。

為此，我外交部除向斐濟嚴正抗議外，因斐濟與中共關係良好，未來仍有可能無法獲得當地政府與中共當局的正式道歉，我國除加強各大使館、代表處的警戒外，更重要的是，中共此舉不但引發台灣民眾不滿，更代表中共已將國際維也納外交關係公約第廿九條「外交代表人身不得侵犯。外交代表不受任何方式之逮捕或拘禁。接受國對外交代表應特示尊重，並應採取一切適當步驟以防止其人身、自由或尊嚴受有任何侵犯」視為無物！

（作者是中正大學戰略所碩士）

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