社論》誰說全球只剩「北京標準時間」？

蔡英文總統釋出願意在對等尊嚴下，與對岸進行有意義談判的善意後，中共仍然藉著軍演、軍機擾台，甚至阻撓我方包機運補東沙島。台灣社會卻出現一種奇特的現象︰一方面台海似乎兵凶戰危，戰爭一觸即發；但另一方面，台灣人民的生活步調與經濟運轉幾乎完全不受影響。尤有甚者，在戰爭恐懼與疫情雙重夾擊下必然崩盤的金融市場，反而有強勢表現。有人認為此刻是台美斷交以來，台灣四十年來最好的發展機遇。所以，台灣社會面臨的真實情況，以及台灣人內心的真正想法如何？大家都想得到答案。

近代台灣最後一批移入的族群，乃是跟隨蔣介石來台的數百萬中國大陸軍民。這波難民潮與過去的移民不同，雖然敗退台灣，仍心心念念「消滅共匪」、「反攻大陸」、「解救大陸同胞」；而奪取大陸江山的中共政權揚言「血洗台灣」、「消滅蔣幫」，雙方隔海對峙，造成台灣社會充斥著隨時可能與中國爆發戰爭的危機感。這種世界末日即將來臨的恐慌，在台灣退出聯合國，台美斷交，以及散播「一九九五閏八月」中共即將武力犯台之類的妖書出版之際，達到了高潮，一再導致人口、資金的大量外移，與股匯房市的潰決。

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然而，此際處於風雨飄搖的台灣，多數人民的信心卻異常強韌，完全沒有風聲鶴唳、草木皆兵的氛圍。股市創下歷史新高，新台幣匯率強升，房市買氣熱絡，三大投資台灣方案金額已有一兆一千億元，加上防疫績效卓著，台灣已成新冠肺炎大流行下全球的福地，而產業又處於全球供應鏈重組的關鍵地位，台灣的價值可謂被世人充分看見與理解。這樣的台灣，在中共猖狂的文攻武嚇下，依舊向全世界散發著正向的能量。TAIWAN CAN HELP不僅是口號，更是實際的行動；不只是疫情防治的示範，更是華人世界可以實施民主，保障自由人權普世價值的典範。

坦言之，看衰台灣的人，大部分是受到政治立場與特定族群認同的制約。統派傾向與仍具有強烈外來族群認同者，一直將台灣當成暫時的偏安之地，最終的渴望是回到中國原鄉。然而，帶他們來到台灣的兩蔣強人已逝，國民黨則未能與時俱進，過度傾中，也面臨邊緣化的危機，使得彼等回歸中國的願望幾近幻滅。即使如此，部分人仍然公開表示，寧可被中共統一，也不願意被民進黨統治，因此一邊看衰台灣，一邊則誇大中國的成就。對於中共的蠻橫恫嚇，幾乎未有隻字片語指責，反而歸咎都是民進黨惹的禍。

台灣與中國，哪邊是和平主義者，哪邊是新的紅色帝國主義？由最近的民調顯示，多數世人強烈討厭中國，答案不言可喻。令人匪夷所思，藍營裡即使擔任過國家元首、重要軍職的退將卻連這麼清楚的事實都看不清楚，反而一味唱衰台灣人保護家園的決心與勇氣，散播「首戰即終戰」、「台灣戰力是零」、「美國不會來」、「台灣撐不了一天」的失敗主義，打擊我民心士氣。

其實，中共之所以加大對台軍事壓力，可謂收買兩岸買辦的統戰伎倆已經失敗，不再能吸引、誘騙台灣人，因此只好露出戰狼的嘴臉，直接訴諸武力恫嚇。而恐嚇策略之所以失效，主要因為現在的國際形勢與地緣政治板塊已出現翻天覆地的變化。過去那個被期待可能透過經濟改革而帶來民主與自由市場的中國，形象徹底破滅，不但沒有民主改革，甚至更加專制獨裁。而且，還一直操作歷史仇恨進行民族主義動員，意圖稱霸世界。在經濟上，中國的成長不脫盜竊智財權、政府補貼，並在國內築起保護主義高牆的不公平貿易手法。另外，以「一帶一路」的債務陷阱外交，拓展全球性的經濟殖民帝國；而其大外宣則是宣傳中國的偉大形象，孔子學院則是補貼外國研究，意圖掌控漢語世界的詮釋權，要以中共的世界觀來改造世界。

中共的霸權行徑，意圖使得世界只剩下「北京標準時間」，這樣的中國崛起已經激起全球多數國家的反感。當台灣人民了解自身的價值已經得到世人的肯定，不再孤單站在對抗中國霸權擴張的前哨，台灣人民就可以看穿中國的虛張聲勢，過著安居樂業的日子了。

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