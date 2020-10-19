自由廣場》廚餘養豬無懼萊克多巴胺殘留

◎ 陳文卿

政府決定開放萊克多巴胺豬肉進口，有立委質疑目前國內仍有部分養豬戶拿廚餘養豬，如果含萊克多巴胺的豬肉被混入廚餘中，以廚餘飼養的豬隻是否可能也含有萊克多巴胺？以致「台灣豬」也無法掛保證不含瘦肉精。筆者認為這樣的推論，顯然將有機化合物的萊克多巴胺，誤以為像無法代謝分解的重金屬一樣，會長期累積在生物體內，實則差之甚遠。

首先，豬肉即使含萊克多巴胺，但會混到廚餘的比例應極低，就濃度而言，遠低於在飼料中的添加量。飼料中含萊克多巴胺，經豬隻攝取後，雖可能仍有少部分殘留於豬肉，但豬肉經煮食後，未吃完的部分即使混入廚餘內，供餵養豬隻，但已是二次攝食，因此除成分已大幅降解外，即使化學性質不變，但仍殘留於豬隻屠體內者應已極低。

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且萊克多巴胺為水溶性有機化合物，依農委會防檢局表示，半衰期僅約六、七小時。而為防範非洲豬瘟，現在對於養豬再利用的廚餘，都嚴格要求至少必須以攝氏九十度以上蒸煮三小時。蒸煮時，廚餘pH值大多為五~六，屬於酸性，在此情況下，推測萊克多巴胺降解的情況，當比留存於原動物體內油脂環境中快。

萊克多巴胺是有機化合物，隨著生物鏈越長而殘留量可能也越低，因此從風險評估角度而言，藉由豬隻攝食廚餘而殘留毛豬體內的機率應極低，即使有濃度也十分輕微，實無須過度杞人憂天。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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