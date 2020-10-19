自由廣場》跨國民調談台港「精神獨立」

◎ 張經偉

日前，英國市調公司YouGov，針對歐洲七國、亞太八國所做的民調顯示：台灣是最支持川普選贏拜登、連任美國總統的國家，香港的川普支持度則略少於拜登，其他十三國幾乎一面倒的力挺拜登。筆者以為，這顯示不論未來政治大局走向如何，此時此刻，台港已然「精神獨立」！

去年，筆者曾在澳洲打工旅遊數月。當時美中貿易戰、香港反送中如火如荼上演著。在澳洲遇見的中國同事、室友等，會對這些事情態度如何，自是不必多言。然而，即便是來自新加坡、馬來西亞等各國的「華人」，也一面倒地為習近平加油打氣、視川普為寇讎。原因很簡單：他們自認是中國人，即便他們的國家根本不叫中國。無怪乎此次民調結果亦顯示，新加坡是亞太地區最挺拜登、反川普的一國。

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筆者不認同這些東南亞華人如此，但能夠理解他們為何如此，一個強大的中華帝國，是他們的心靈慰藉。獨在異鄉為異客的華工們，遭受人高馬大的白種人等外族欺辱時，心裡必定想著︰「等我們中國大國崛起時，看你們這些夷狄還敢不敢這樣對我們」！這是他們的情緒出口。讀者諸君要是也有遠渡重洋工作、留學、久居的經驗，肯定也多少見識過此般情形。

事實上，日治時期的台灣人亦是如此，從蔣渭水的《臨床講義》等史料中，可見一斑。大中華主義可謂是台灣人面對日殖當局欺壓時，一面鮮明的反抗軍旗幟。

然而，二戰結束至今七十五年，台灣歷經二二八事件、白色恐怖、六四天安門事件、台海飛彈危機、太陽花運動、一中原則等，終使大中華主義對台灣人而言，從心靈靠山轉為芒刺在背。經歷雨傘運動、反送中運動的香港人亦是如此。

是故，不論幸或不幸，台灣人、香港人的思維模式，已然獨樹一格於大中華思維之外。這並不表示吾人往後在海外求學、求職時，就不能與「華人」這個族群打成一片，但那將有如嘗試融入韓國人族群、印度人族群、中東人族群一般，終成一種異國式的體驗，而非「威加海內兮歸故鄉」的鄉愁避風港。

（作者曾在澳洲打工旅遊，清大歷史碩士）

回應「邱義仁的話術與台獨」

◎ 李嘉圖

邱義仁日前在一項研討會上，對台獨議題明確表示：任何務實的政治人物都知道，台灣有什麼樣的能力？有什麼樣的資源？希望和美國維持什麼樣的關係？很明顯地，任何務實的人，「除非瘋了，哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」

回想阿扁總統上台之後，出乎大家意料之外聲稱「四不一沒有」；多年後，更表示台灣獨立「做不到就是做不到」！台派、獨派，大家記憶猶新。

其實誰在乎途中阿扁之力有未逮，或是現在民進黨的邱義仁之流再潑冷水？台灣獨立自主是許多台派、獨派的理念與信仰，一生追求的目標。成功不在朝夕，但信念不可無，我們無須因此等所謂「自己人」的一些「話術」而感到被騙、被恥笑！

（作者為前國營事業駐澳代表，新北市民）

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