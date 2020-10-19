自由廣場》如果東沙租給美軍

◎ 劉熙明

十月十五日香港航管區以其飛航情報區空域有危險活動的藉口，拒絕由高雄飛東沙島的立榮民航包機進入，立榮民航包機被迫折返，此被視為香港未依國際慣例發布飛航公告而影響航班規劃作業。且在當時該空域並無軍事活動情況下，此舉被視為中共對台恐嚇的一種方式。基於目前中共對台灣採取類似恐嚇兼消耗戰的情形，台灣可考慮將東沙防務以委外經營或租借方式交給美國，台灣則維持民政與觀光等非軍事管理。

眾所周知，中共如果武力攻台，孤懸南海的東沙群島與太平島是孤立無援的，中共只要用武裝民船包圍，切斷補給線，無糧食生產的兩地守軍只有投降一途。而現在台灣本島能夠與二地維持暢通的交通線，源於南海的自由航行權。

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目前台灣本島與太平島的交通線，因未經過中國含香港的民航飛航情報區，故仍暢通。但台灣本島與東沙的交通線，已因此次立榮民航包機被香港民航航管區阻撓而引起風波。因此，台灣政府應考慮如果再度發生類似事件，在顧及東沙守軍、飛航與補給線的安全，以及減少消耗下，詢問美國是否有意願來租借。

美國沒有領土野心，在南海又反對中共違反國際法的擴張，如果美中因意識形態的系統性對峙持續存在，在台灣擔心中共封鎖東沙，美國又決心嚇阻中共攻取東沙，在美中冷戰對峙下，美國租東沙從而就近監視中共在海南島的核潛艦活動，是美台雙方可以討論的議題。

（作者為台北教育大學台灣文化研究所兼任副教授）

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