自由廣場》台灣再生水、海淡水現況

◎ 張炎銘

水情嚴峻，桃竹苗灌區一．九萬公頃農地要停灌；有讀者投書因應缺水，建議汙水回收再利用，並舉新加坡為例。其實台灣已有汙水回收利用實例，但任何獲得水資源的手段必然會付出相應的代價，天下沒有白吃的午餐。

「再生水發展條例」於二○一五年底三讀通過，政府投資一百五十億，在全台興建六座示範再生水廠，而缺水地區新增用水需求，也強制要使用一定比例再生水。只是再生水產量實在太低，台灣雖每天二八五萬噸放流水，但大部分汙水廠必須升級，才能提供再生水。目前商業運轉的只有高雄鳳山廠，每日供應四萬五千噸再生水；今年九月下旬，台中市政府、台中港務分公司與中龍鋼鐵簽約，預計由福田再生水廠提供初期每天五．八萬噸、最多每天十．五萬噸給台中港工業區（這已是目前所有再生水廠規模最大者）。這些建廠成本不會少於建水庫，後續還有輸水管路經費，也必須納稅人買單，例如福田廠到台中港廿九公里管路經費，還要四十．七億元。

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已供水的鳳山廠再生水價每度約十八．八元，售水金額年約二．六億元，比起自來水價高出甚多，而廠商願意付出更多，除法規要求外，圖的是供水穩定，較不受乾旱限水影響。

而除再生水外，供水穩定還有海水淡化，尤其台灣四面環海，取用海水方便，但從成本與耗能觀點，目前都不如用「蓄豐濟枯」、增加蓄水容量的水庫或人工湖來得經濟。何況廢汙水再生廠、海淡廠都位於低海拔沿海處，要供給都會區使用也還要耗能；再生水為避免風險，更規定不能提供家用直接接觸人體（新加坡是再生水先打入水庫再提供家用），所以再生水、海淡水最佳去處，都是提供鄰近工業區使用。

水電是否穩定及其價格，是廠商投資重要考慮因素，也影響產業競爭力。因應乾旱，開源、節流、調度，甚至不得已停灌休耕等手段都必須多管齊下，再生水只不過是其中一個不能放棄的嘗試，若真要靠再生水、海淡水等「新生水」來解決乾旱，可能還要一段時間，也要大家願意付出較高昂的水價才行。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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