自由廣場》精準灌溉vs.補助停灌

◎ 黃惟冰

考量水情吃緊，經濟部近日宣布將針對桃園、新竹、苗栗等地共一．九萬公頃農地停供灌溉用水，而農委會也指出，會依作物不同，給予停灌農地適當補助，預計發出廿億以上的停灌補助，絕不會讓農民受損。

由於農業用水占台灣總用水量高達七成，遠高於工業及民生用水合計的三成，但農產品的產值，以及農業占整體ＧＤＰ的比例又相對偏低，以致每當水情吃緊，農業灌溉用水總是首當其衝，成為停止供水的第一個犧牲品。然而，隨著科技進步，這樣看天吃飯，棄車保帥的做法，不是不能改變。

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簡單來說，透過各種感測器掌握農地的溫度、濕度、雨量；藉由精密儀器精準、適時的對作物逐一投水；並分析各種作物在不同生長階段所需水量，「精準灌溉」能夠大幅降低灌溉用水，甚至還能同時增加產量。這樣的農法與技術，在以色列與美國加州等經常性面臨供水不足的地區，早已行之有年。

相較之下，台灣至今仍維持極為粗放的灌溉方式，導致絕大多數灌溉用水，不是滲流至地下，就是蒸發到天上。這樣亂槍打鳥的用水方式，一方面要面對極端氣候的考驗，另一方面還要與其他產業爭奪水源大餅，實非長久之計。

根據經濟部水利署統計，台灣自二○一○年迄今，已分別於二○一○年、二○一五年與二○一八年實施過三次農地停灌。若再加上即將進行的最新一次，台灣在十一年內就有四次農地停灌，不到三年就一次。就發生頻率而論，問題已是迫在眉睫。

事實上，農委會農田水利署剛於今年十月一日成立，當時便揭示有三大工作，其中第一項與第三項就是，「加強農田水利建設，運用智慧科技提高用水效率」、「擴大灌溉服務農民，以因地制宜，逐步提供精準的灌溉服務，讓所有需要灌溉的農民，都可以享受到政府的服務」。我們期待目標能夠早日完成，畢竟，與其長年補助停灌，還不如把相關預算，用於發展精準灌溉，才是多贏。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）

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