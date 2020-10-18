自由廣場》黃肚皮·黃月坡·中華民國

◎ 林功偉

課堂上，老師拿出點名簿：「黃肚皮？」連著幾聲，沒人應答，正要發作，忽然聽見有個怯生生的聲音說：「老師，我叫黃月坡啦。」

想像有這麼一道考題：十月十日是（1）「中國」、（2）「中華民國」、（3）「中華民國台灣」、（4）「中華民國在台灣」、（5）「中華台北」、（6）以上皆是的國慶日。﻿每一個答案，都有爭議，每一個都對，太誇張！

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綽號可以關起門來彼此叫個痛快，名字則是用來識別個人與群體之間的關係，如果這個小島的人們都不能有共識建立「品牌」標誌，又怎麼推銷自己？但「大人們」為了上述這幾個名字吵得面紅耳赤，跟黃月坡和黃肚皮的荒謬如出一轍。

究竟我是哪一國人？從老外給的簽證看來，真是五花八門。巴西簽證，國籍欄是「CHINESE（A）」；美國簽證，國籍變為TWN；蘇聯乾脆寫上TPA。以前每次入境他國，筆者就擔心這REPUBLIC OF CHINA三個字會被誤認為中國人而遭刁難。筆者申請巴西CPF稅卡時，強調國籍是REPUBLIC OF CHINA，承辦人回答：「資料庫裡沒有這個選項！」

對中華人民共和國而言，中華民國一如清朝，已經是歷史；對其他國家來說，就像替新創公司登記，給我一個名字，不能像「兩個中國」重複就好，沒有義務為國共兩黨的爭議解套。為了在夾縫中建立識別標誌，前外交官陸鏗曾經撰文投書，得意洋洋說：「台灣駐外單位，已經統一改為『台北經濟文化辦事處』（Taipei Economic & Cultural Office，簡稱TECO），清楚明暸，不致誤會。」原來，在外交官眼裡，中華民國能統一成「台北經文辦事處」這種喪權辱國的事，竟然是可以拿來說嘴的成績。

一九七○年代，基於爭奪聯合國代表權策略運用，外交部幕僚就曾經提議改名為「台灣民主共和國」（見蔣介石的英文秘書《沈錡回憶錄》第三冊），可惜在小蔣請示宋美齡時被打了回票，於是，語焉不詳的「中華民國」彷彿是一名性別錯置的少男少女，三番兩次的向醫生哭訴渴望變性的心聲，長達七十年，所謂中華民國就以不中不台的「人妖」姿態現身國際舞台，隨著國人對外自我介紹的機會越來越多，被誤解「從何而來」的現象越來越普遍。

這是一個荒謬的年代，也是一個無奈的年代，特別是我的國家名稱，肚皮乎？月坡耶？

（作者為蜂農，新北市民）

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