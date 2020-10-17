自由廣場》邱義仁的「話術」與台獨

◎ 許龍俊

邱義仁十二日參加美國喬治城大學所舉辦有關對台戰略模糊性與清晰化的線上研討會。對於台獨議題，明確表示：任何務實的政治人物都知道，台灣有什麼樣的能力？有什麼樣的資源？希望和美國維持什麼樣的關係？很明顯地，任何務實的人，「除非瘋了，哪怕如前總統陳水扁最後也會踩煞車。」

邱義仁這樣的話語「自傷」了台灣主體意志，他是說給誰聽？

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邱義仁是民主進步黨過去在社會運動、選舉的軍師，陳水扁政府時期歷任行政院、總統府要職，尤其任國安會秘書長長達五年，統籌國防、外交、軍情、美國政策、對中政略，國安比誰都專業；而其出身背景獨不獨，當然獨，然今天邱義仁的話若直面解讀是有傷台灣建國願景，但他為何選擇模糊政略？

這或許是蔡英文政府不願正面挑戰的模糊戰略，背後也是過去美國國務院建制派的戰略，換句話說，台灣如果戰略要清晰，要改變現狀，首先美國的戰略就要更「清晰」。目前台灣二三五七萬人的本土政府不會想開出第一槍。至於中國政府呢？也不會笨到不知道妄啟戰端的後果。

「兩岸關係」不只是台灣海峽間的台、中兩岸，更是太平洋間的美、中的兩岸，台灣國家正常化，絕對是與國際霸權均勢息息相關，是和平共存的國際議題。台灣問題國際化是手段，國家正常化才是終極目標。今天台灣處美國在太平洋第一島鏈的重要據點，台灣問題就是國際問題，必須有這樣的認知和視野。

獨派且不必憤怒，邱義仁的「話術」，是講給中國、美國聽的。當然美國對台灣的政略，將視台灣人的建國意志而定，可喜的是目前台灣共識已經展現堅定地拒統，初步建國意識早已存在，未來中國啟戰端，如銅牆鐵壁般的建國意志便凝聚了，換句話說：中共若出兵反成台獨的催化劑，再考慮美日同盟，中國當局很清楚他們絕對討不到優勢。

過去數十年獨派倡言的法理台獨，是台灣國家正常化的充分條件，但不是首要條件。國家正常化關鍵還是在政治面及國民建國意志的展現。當然獨派期待蔡政府能予人民以更清晰的國家正常化之願景。建國路途艱辛坎坷，但前途光明。不必計較邱義仁的話語，民眾亦不需為是否開戰而焦慮，因為兩岸的政府不至於莽撞處理。

（作者為亞太和平研究基金會董事）

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