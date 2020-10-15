新聞線上》中華民國統一了台灣

記者陳杉榮

今年的雙十節非常不一樣，許多「獨派」揮舞著中華民國國旗，和蔡英文政府一起慶祝「國慶」，向來追著蔡英文抗議年金改革的退伍軍人，在季麟連將軍向中國嗆聲「來打打看嘛！好膽就來呀！」的獅子吼之中，齊一了國家認同的基調，這是七十年來難得的畫面，蔡英文總統連任，「中華民國終於統一了台灣」。

七十一年前，國民政府潰敗，蔣介石「中華民國來台灣」，殘餘的大陸政權猶如流亡政府，幸虧有台灣這塊土地，收留了二百萬離鄉背井顛沛流離的軍民。三十年前，繼任蔣經國的李登輝總統，推動終止動員戡亂時期，廢除臨時條款，國會全面改選，總統直接民選，台灣走上民主國家之林，進入「中華民國在台灣」的階段，政治改革、族群融合，有如萬花筒一般，亂中有序、繽紛多元地蓬勃發展。

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二○一六年蔡英文當選總統，面對陳水扁留下來的政黨貪腐問題及馬英九剛離開的投降路線，這是雙重考驗。崛起的中國，霸道的習近平，北京對內壓制民主，對外軍國擴張，給台灣重重壓力，適逢美國調整國家戰略，穩紮穩打的國安政策為台灣在印太戰略中，站穩了立足點。蔡英文的「中華民國是台灣」匯聚了台灣的最大公約數，歷經年改、同婚等政策的洗鍊，「這個總統」終於走過來了。

數十年來，各種追求民主的統獨勢力，曾經一起對抗國民黨的獨裁，共同面對死刑和黑牢。統派追尋夢裡中國，獨派主張建立國家，民進黨的興起，獨派坐大，統派式微，本土政權建構的國家主體意識，已然取代中華民國虛無的民族主義法統；北京的共產黨更加的獨裁集權，利用改革開放的經濟盈餘，宰制各項民主的萌生，早已不是民國遺民想像的中國，更不再是有著歷史餘韻的中國，北京帝國是地球上最專制的帝國。

曾經強烈主張「國民黨政權從地球上消失」的獨派，竟然共同在總統府前搖旗吶喊，捍衛這面代表辛亥雙十的國旗，在此之前完全不能想像，更不堪想像。「中華民國政府」、「中華民國國旗」一度是中國國民黨的專屬、中國新黨的圖騰，蔡英文連任總統，融入了台灣，成為最大多數國家主人認同的元素。得來不易啊！接下來就是繼續創造累積國家的實力，「只有實力才有和平」，投降派如果還想拿著這面國旗繼續向東亞惡霸求饒退讓，唾棄他們吧！

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