自由廣場》《金恒煒專欄》「中華民國國民黨」？什麼碗糕！

國民黨黨團總召、政策會執行長林為洲拋出改黨名的議題，問「要不要去掉『中國』？」引起了黨內不同意見的爭議。明顯「中國」派佔了上風，迫使林為洲祭出「中華民國國民黨」來自救；這叫做越描越黑！

這話怎講？可以用多角度來考察：首先，這個「中華民國國民黨」黨名牴觸「政黨法」第八條第三項所規範的：「足以使人誤認為政府機關」的「不得」情形，法律上不成立；從意識形態而言，「中華民國國民黨」正是「黨國」思維的復辟，這不是改革而是倒退；從語意學上看，強調「中華民國」達得到達不到林為洲「去中國」的目的？離「改名」的原意十萬八千里，更不能取得主流民意的信服。

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還有一個有趣對照。與林為洲「發難」的同一天，國民黨基隆黨部在二百人的國旗升旗典禮上，高懸的唯一宣示布條赫然是被開除前主席李登輝的名言「民之所欲常（長）在我心」；反映出地方議員的心聲：「多了中國兩字，在地方上不好選。」林為洲的思考正是著眼於選舉。

本來主張「改黨名」不設限的黨主席江啟臣，現在被迫改口，宣稱「如果改名改姓，個性都不改，好像也於事無補」云云。改名有沒有意義？有。有沒有用？有。「名者，實之賓也」，「名」就是門面，就是內裡的招牌。不重要嗎？舉兩個例子。錢玄同是《古史辨》的成員，他把自己名字改成「疑古玄同」，絕非無的放矢。胡適原名嗣穈，因為篤信達爾文的「適者生存」，遂改名「適」。同樣的，林為洲的「改名」之議，可以看成是一種向台灣選民表態的姿勢，也可看成展開國民黨「脫中」後新路線的宣告。

正當國民黨為改名鬧得沸沸揚揚時，前主席洪秀柱高調到中國去與中共謀統，難怪國民黨台南市議員蔡育輝要「拜託洪秀柱」，「她主張統一就不要在黨內攪和，統一就是沒有票。洪秀柱可以自己獨立門戶，另組一個兩岸統一的黨，看看有沒有選票。」洪秀柱才不甩呢，在中國表示：民意如流水，「民心是有可能隨之改變的」。這番秀逗的話，不怕閃了舌？連老共恐都不買帳！

就像禪宗搶衣缽一樣，黨人巴著黨不放，誰也不可能另組新政黨，誰也趕不走誰、誰出去誰死亡；看來是打不開的死結。其實也有解方。五○年代初，胡適寫信給蔣介石，勸他考慮國民黨分成幾個新政黨。胡適知道在蔣氏黨國體制下，不可能產生反對黨，這是沒有辦法下可以想到的唯一辦法。此一「胡說」，可以創造性的轉化以適合民主化台灣的國民黨政治發展；國民黨可以「裂」而「不分」。講清楚一點，就是分成以馬英九、洪秀柱等為首的堅持「中國」的「中國派」，另外成立以「台灣」、「本土」為號召的「本土派」，都在「中國國民黨」旗幟下，透過正當的民主競爭，兩派在初選中定出勝負，決定黨的路線。好處是，讓國民黨認真學習並落實黨內民主，完善民主程序；更重要的是脫困，與其陷在「中」、「台」兩難，不如用理性思考與計算找出口。

林為洲既然已打破蛋殼，要做成荷包蛋或任其擺爛？答案不難選。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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