社論》台灣可能拖垮中國

小英雙十演說呼籲「共同促成兩岸的和解及和平對話」，北京的回應又是宣布福建軍演，又是宣稱破獲台灣數百起間諜竊密案件，善意遞出的橄欖枝，立即被對方折斷。此一跡象，印證了北京近年來的態度，對台政策不會放軟，硬的更硬才是戰狼的硬道理。中國很大，但台灣也有堅韌的強項，防疫的成功故事，半導體產業傲視國際，遑論軍事反擊能力、印太民主典範，雙方絕非雞蛋與石頭的關係。習近平越是把台灣當作中華帝國夢的冠冕，越會讓台灣不由自主地成為他頭上的一把懸劍。

過去三十餘年，尤其是二○一二年習近平掌權之後，不斷加重台灣對其政權合法性的份量，造成台灣對其個人前途產生不成比例的影響，而這種反差則是二千三百萬人不想承受的「虛榮」。台灣，走在民主自由人權之途，有自己的價值、信念、理想，無暇多管一黨專政的中國，卻被亢奮的強國夢糾纏不清，堪稱另外一種場所的悲哀。中共政權因台灣而作繭自縛，遂成台灣國家正常化的必考題。與此同時，美中貿易戰、科技戰、資安戰、戰略競爭、文明衝突，逐級上升，越演越烈。台海情勢對比，正在變化中。

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從香港送中法案到國安法，節奏緊湊不顧國際議論，透露了習近平的戰狼路數。香港下一個是台灣，因此立即引起國際廣泛關注。對習近平而言，框住台灣，不容踰越反獨促統的紅線，這是基本分。如果親中政黨班師回朝，中國實質影響力加速入島，台灣招架不住和平被統，習近平自然得高分。如今，內憂外患之下，習近平的權力與身家都受到威脅，難免會選擇性地殺雞儆猴，新疆、香港便是祭旗的例子。那些囊中物，習近平關起門來當皇帝，一體適用內地標準，在國內不會出現異議，國際的反對聲浪，反而落實了他所操作的民族主義。假使內外交迫危急至極，武統的行動可以合理化槍口一致對外，即使武鬥狀態一時無法收拾，也可以據以打破任期限制。不論習近平的處境順逆，對台灣出手，都宛如是一個賭徒寄望連本帶利翻身的機會，這種孤注一擲對自我感覺權位不穩的習近平，幾乎是手邊的選擇。

當然，這個選擇的成本非常高。台灣有風險，中國也有風險。以實力確保和平，結合國際抗中聯盟，堪稱台灣的唯一活路。二○一八年以來，美中戰略衝突持續惡化，加上武漢肺炎的「準生化戰」，國際質疑聲浪此起彼落，習近平將自己逼到牆角，戰狼外交不斷受挫。不過，習近平的霸權夢並未稍歇，台灣更像是他突圍的破口。因此，台灣人民必須認知到，我們的風險不減反增。而且，萬一台灣「首戰即終戰」，習近平不會再玩一國兩制台灣方案，而是比新疆再教育營、西藏佛教中國化、蒙古漢語教學、香港國安法更一步到位的內地化，那種腥風血雨比起二二八絕對有過之而無不及。毛澤東打敗蔣介石，不就是靠這種狠勁嗎？

習近平的想法與眾不同，「自力更生」是他對國際制裁的回答。對台軍演、飛彈試射、台諜連續劇，首當其衝的台灣，堅持兩岸和平對話之心可有，「示弱退讓不會帶來和平」的認知不可無。龐皮歐直言：「台灣是美中的一個衝突點」，「我們不想與中國爆發衝突，但我們也會確保所有對台承諾得到實踐」。華府的戰略模糊，不得不適度清晰化，反映出習近平的風險極高。習近平對聯合國視訊演說：「中國永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍。」其實，何謂稱霸、擴張、勢力範圍？都要由習近平來定義，而很明顯的，當前國際感受到的中國威脅，對北京而言仍屬和平崛起。所以，大家對習近平的話語，需要更務實地解讀。

台灣這個印太戰略前線、民主典範、半導體重鎮，成為習近平想像中的嘴邊肉，卻也把「天下圍中」的力量引進台海周邊。中國對澳洲、捷克、歐盟、印度等國的戰狼姿態，引起一波波的反作用力，都是值得注意的轉捩點。中國的軍力，如果大部分消耗於對付台灣，在邊界紛爭備多力分，尤其是以美國為主的抗中聯盟陣容持續擴大，如何一次打贏多場戰爭？更不要說，中國邊疆的分離主義伺機而動，只要中央的控制力弱化，中國連內部都會雞犬不寧。可以說，北京視台灣為中華帝國夢不可少的一塊拼圖，不啻給自己安裝了摧毀性十足的不定時炸彈。地緣政治變化下，這場持久戰也許有助於習近平長期掌權，而台灣得道多助拖垮中國或許是他最後的噩夢。

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