自由廣場》（林保華專欄）美中關係：歐巴馬受辱，拜登有責

美國國務卿龐皮歐十月九日接受福斯新聞訪問時表示，中共踐踏西方各國數十年，尤其美國上屆政府經常對中國卑躬屈膝，反而助長中國的「不良行為」。

別的不說，僅就歐巴馬總統本人受到中共公開羞辱就有兩樁。二○○九年在丹麥哥本哈根召開的國際氣候峰會，中國總理溫家寶出席，中美兩國擬定了大會前會晤的時間與地點，但是歐巴馬的先遣人員前往該會議室做準備時，卻不得其門而入；等到歐巴馬親自趕到現場，才發現溫家寶與印度總理、巴西總統和南非總統早在裡面開會共謀對付美國，本來一對一的會晤變成四對一，歐巴馬屈於下風。

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第二樁發生於二○一六年於中國杭州召開的G20峰會。美國運來了歐巴馬下機時的客梯車，但是中方堅持用中國的，然後派一名不懂英語的司機運來客梯車，雙方爭執不斷，結果歐巴馬只能從機腹一扇比較小的門出來，那裡配備有美國自己的摺疊梯。外國媒體無法拍下歐巴馬沿著紅地毯下機的場景。在爭執過程中，一名中國官員對一名白宮官員大喊：「這是我們的國家，這是我們的機場。」中國媒體播放這個場面，大長中國人志氣，大滅美帝國主義威風。歐巴馬卻唾面自乾。

拜登身為副總統，是歐巴馬的外交顧問，難道沒有責任嗎？尤其後一次羞辱是習近平時代了。根據《紐約時報》今年七月的一篇報導（https://cn.nytimes.com/usa/20200706/joe-biden-foreign-policy/zh-hant/），在習近平出任總書記前夕，拜登專門去親近他「摸底」。自二○一一年年初開始的十八個月裡，兩人在美國和中國至少見了八次面，甚至在四川農村的一間中學裡一起投籃；在僅有翻譯陪同的情況下，兩人私下共同進餐的時間超過二十五個小時，他們迅速建立起私人友誼。

拜登摸到了什麼？文章說，「拜登的紀錄中欠缺對這位中國領導人可能成為『惡棍』的公開警告」，結果就是歐巴馬受辱而沒有反擊，拜登兒子則當上渤海華美（上海）股權投資基金管理有限公司的董事會成員。

中共對歐巴馬的公開羞辱，與種族歧視有關。在中國人內心深處根本看不起黑人。中國女人與白人睡覺，中國男人可以接受；然而如果與黑人睡覺，那些酸言酸語就會接踵而來。武肺蔓延時廣州對黑人的歧視，引發抗議就是明證。歐美左膠以「種族歧視」打擊美國右派是找錯目標了。

一九七九年拜登在北京見過當時的中國領導人鄧小平，他沒對中共口出過惡言。在這次競選總統開始時，雖一度痛斥習近平是「惡棍」，但隨著民調提升似乎勝券在握，他與副手賀錦麗就一再避開中國議題，賀錦麗甚至認為川普比習近平還壞，顛倒了敵我關係而令人瞠目結舌。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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