鏗鏘集》反美豬 迎美軍

國民黨政客抓狂，抱一個中國，反美豬，要求與美國「復交」，美軍協防台海，顛三倒四，不知老蔣得過的教訓：一九五五年台海危機時期，美國總統艾森豪抱怨，蔣介石的問題在堅持台海是內戰，而非反共戰爭，卻要求美國也承認那是內戰，並跟他站在同一邊。

駐美大使顧維鈞也勸過老蔣，不要說台灣是中國領土，因為那就與蘇聯及中共立場相同，美國協防台灣便成為干涉中國內政。他認為美國堅持台灣地位未定，留給它防衛台灣的正當理由，對台灣有利。

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不論美、中關係如何友好，美國只「認知中國人的立場」，中國只有一個，但從未承認台灣是中國的一部份，就是為可能介入台海預留餘地，屆時可否認干涉內政。毛澤東、周恩來知道這個微妙。

國民黨自稱親美和「陸」，但政治性的操作反美豬，絕非親美；進口美豬萊豬，應遵循科學數據和公平競爭貿易規則，而消費者也有最後選擇權。黨國權貴在美親友吃美豬者眾，並未見特別短命；吃美豬的美軍顯然戰力未減，老Ｋ才要求協防台灣。

老蔣自命中國法統，結果法統被中共所奪，一九七九年並不是美「台」斷交，而是美國不承認「中華民國政府」代表中國，國民黨的「復交」只是笑話。台灣民主化之後，國家定位改變，李登輝有兩國論，民進黨堅持台灣不屬中國，台海一邊一國，期望美國正式承認及建交，理所當然。

但務實的看，除非中國武力侵犯台灣，或中國崩解，美國不可能一步到位，名實相副正式承認台灣及建交，而是逐步關係正常化，先建構「有實無名」的外交關係。老Ｋ黨屈從一個中國，卻操作與美國「復交」，只是自欺欺人的幻想。（作者王景弘，資深新聞工作者）

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