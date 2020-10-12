新聞線上》龍應台、龐皮歐與戰國墨子

記者莊榮宏

美中台三方關係，統派主張「親中防美」，台派主張「親美抗中」，藍營想要「親美友中」，到底怎樣才對？

物理科學指出「作用力等於反作用力」，這項定律也適用於美中台關係，任何主張都必須依據美、中對台灣的作用力而定。

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作用力的現況是這樣的：

地理、血緣較遠，語言、膚色不同的美國，頻頻對台灣示好。

地理、血緣較近，語言、膚色相同的中國，頻頻對台灣找碴。

台灣對於美、中的敵友之辨，取決於「善意」的物理作用：凡對我善意者，朋友；凡對我不善者，不是朋友；凡對我敵意者，敵人。

再分析四項指標的作用力：

武器：美國賣武器給台灣／善意；中共用武器對付台灣／敵意。

主權：中共說台灣是它的／敵意；美國並沒有這種念頭／善意。

防疫：美國對台灣讚譽有加／善意；中共老扯台灣後腿／敵意。

國際空間：中共不准台灣參加／敵意；美國幫助台灣參加／善意。

誰示我善意，我以友待之；誰示我敵意，我嚴陣以待。「親美抗中」的政治物理學就是這樣自然形成，成為當代顯學。

想要「親美+友中」兩面都交好？也行，只要中共不干涉我國主權，我方就可從「親美抗中」調整為「親美友中」，台灣人是講道理的。

共機侵擾台海，製造兩岸緊張，有人說要「避戰」，有人說要「備戰，不畏戰」，還有人說「不管你怎麼說，我就是反戰」，究竟該怎麼戰？

關於「反戰」，問反戰的老祖宗墨子就對了。

墨子是戰國時代的思想家、軍事家，擅長打仗卻反戰，但他不是盲目反戰。

墨子認為，「大國打小國」叫作「攻」，這樣不對！所以他主張「非攻」，反對「大欺小」的戰爭；為貫徹理念，他常投入戰場，運用軍事專長幫小國抵抗大國，拯救蒼生。

中國是大國，台灣是小國，「中國打台灣」就是典型的「大國打小國」，是不仁之攻、不義之戰；墨子若在世，必誓死反對，助台抗中。

墨子的反戰是「濟弱扶傾、抑強制霸」，論是非、倡人道；反觀作家龍應台，無視於「大欺小」的事實，片面苛責台灣政府：「不管你怎麼說，我就是反戰」，這種欺小國以媚大國的「耍賴式反戰」，既沒是非，又違人道，十分沒品，非常低級，若遇墨子，必遭斥責。

針對「大國打小國」，美國國務卿龐皮歐近日說得很清楚「中共若攻台，美國不會坐視」，「不會坐視」代表會「採取行動」，這正是「非攻」的具體表態，兩千四百年前的墨子學說會在當代實踐嗎？這就是了。

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