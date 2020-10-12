自由廣場》Google掀開中華民國的秘密

◎ 羅承宗

十月十日剛過。但Google搜尋引擎被發現若輸入「中華民國建國時間」，顯示出來的是「一九四九年十二月七日」。Google台灣公關表示因逢假日，與美國總部的時差，還需要一點時間進行內部調查（才能答覆）。生於中國的中華民國成立於一九一一年，Google的建國日期訊息的確弔詭；但若是指「在台灣」、這個台味十足的中華民國，則饒富歷史趣味。

話說一九五○年三月六日，蔣介石於台北市中山堂主持總理紀念週講演，先以「亡國之奴」自稱，對一般黨員及民意代表則稱為「亡國之主」。同月十三日，蔣介石在革命實踐研究院以「復職的目的與使命」為題，發表演講，又再次提及：「我們的中華民國到去年終就隨大陸淪陷而已經滅亡了！我們今天都已成了亡國之民…」等語，並進而表示復職的使命和目的就是「恢復中華民國，消滅共產國際」云云。

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蔣介石自稱「亡國」的前一年，一九四九年，對台灣海峽兩岸來說，都是個關鍵的歷史轉捩點。在這一年，中國共產黨中央委員會主席毛澤東，於十月一日在北京天安門廣場舉行開國大典，中華人民共和國自始肇建，民國終焉。至於「轉進」台灣的中國國民黨總裁蔣介石，對這點也知之甚詳，才會有「中華民國到去年（一九四九年）終就隨大陸淪陷而已經滅亡」的感嘆。

我們是誰？以一九四九年作為原點，台灣名義上迄今為止雖仍以一九一一年成立、一九四九年已實質滅亡的「中華民國」作為裝扮性國號，並繼受來自中華民國的法律體制，但實質上是個嶄新的國度，尤其自始獨立於中華人民共和國統治之外。而這個名義上與實質上呈現的巨大落差，則是數十年來台灣政治紛擾的重要根源之一。如何透過憲政改革，讓名實相副，則是台灣當下最重要的政治改革工程之首。

（作者為南臺科技大學財經法律研究所教授兼所長）

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