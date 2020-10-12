自由共和國》黃毅峰／認同者的雙重人格錯亂？

歐陽娜娜9月30日在中國央視十一國慶特別節目中與中國、香港藝人合唱開場曲「我的祖國」。（翻攝自中國央視）

黃毅峰／教師

歐陽娜娜在中共國慶獻唱「我的祖國」（見圖，翻攝自中國央視），本來不值一提，因為她要怎麼唱歌怎麼表態，不干台灣人的日常生活。只是，一些自詡的「自由主義」者認為，藝人在中共國慶的認同表達，屬於言論與認同自由的一種。就像「台灣認同」與「中國認同」一樣，兩者沒有高下之判，只有歸屬不同，應該受到同等的尊重。

這話乍聽有理，好像無法駁斥。但其實裡面有個嚴重漏洞，不仔細思考還真會被這些偽自由主義者的正義凜然所感動落淚。這個漏洞，就是你的「中國認同」其實是對「獨裁體制的認同」。

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一、不是「中國認同」，而是「中共認同」！

十月一日是「中共建國的國慶」，並不是「中國國慶」，所安排的戲碼也都是對「中共」與「黨領導」的歌頌與支持。

與此類似的，還有前幾年不少台灣退將爭先恐後前往中國朝拜的「中共建軍建黨」慶祝大典。這些都是對於「黨軍」、「共軍」以及其所代表的獨裁統治武器的膜拜，跟中國或中國人一點干係也沒有。更甚者，這些黨軍共軍還是戕害中國人民之生命與自由的行刑者，而台灣退將卻跟他們惺惺相惜。

所以，這些人所謂的「中國認同」、「民族認同」或「歸屬認同」所表現出來的，其實是對「獨裁共黨與專制政體」的認同。

二、誰才夠資格稱為是「中國認同」者？

既然在台灣呼喊「民主自由」，又堅持要嚮往「中國認同」，怎麼做呢？就是把兩者一起實踐吧。

所以，誰是這樣的人呢？答案是：歷史上許許多多為了中國的民主自由而前仆後繼的勇敢人士，包括當年參與六四天安門運動的中國年輕人、為民主維權而受到中共迫害的異議人士，以及在香港捍衛自由民主而流血流汗的香港年輕人。甚至，是百年前那些推翻「獨裁清朝」的革命人士。

而諷刺的是，百年前那些用生命「追求中國之自由民主」的革命人士，竟然還是目前擁抱「獨裁專制中共」不餘遺力的中國國民黨人的先驅？

三、擁護獨裁的人，沒有享受自由的權利。

以前的部分西方學者，囿於學術中立，對獨裁政體保持沉默，而成為一個雙重標準的偽善者。目前，越來越多人認為，「屈服於獨裁統治，面對壓迫不敢吭聲，甚至淪為獨裁體制打手的人，沒有資格享有在民主社會替獨裁專制誇誇其談言論自由的權利」。

擁護獨裁的人，沒有享有民主自由的權利。

所以，在台灣的這些「堅持享有台灣民主，卻推崇獨裁中共」的雙重標準的人士們，請揭下你們的面具，學習你們的前人，投入讓「自由民主在中國開花結果」的革命浪潮。或者，就乾脆擁抱獨裁，身先士卒前往你們推崇的獨裁專制的幸福國度裡好好生活吧。

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