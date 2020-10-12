自由共和國》劉佩真／美祭中國停擺政策

美國即將對中芯國際進行出口管制，等同箝制中國晶圓代工先進製程的發展。（歐新社檔案照）

劉佩真／台經院產經資料庫研究員、APIAA理事

台灣DRAM教父 － 高啟全先生在中國紫光集團擔任全球執行副總裁等要職多年後，已於2020年10月1日自紫光集團退休。（資料照）

除了美國對於華為禁制令升級已經生效，華為版圖移轉的蝴蝶效應將展開之外，中國半導體市場陸續傳出運轉不順的消息，包括二○二○年第二季~第三季中國武漢弘芯開始有不利營運的消息傳出，除蔣尚義執行長倦勤想離開的消息外，更爆出武漢弘芯項目存在較大資金缺口，隨時面臨資金鏈斷裂導致項目停滯的風險；另外，美國即將對中芯國際進行出口管制，等同箝制中國晶圓代工先進製程的發展；以及台灣DRAM教父—高啟全先生（見圖，資料照）在中國紫光集團擔任全球執行副總裁等要職多年後，已於二○二○年十月一日自紫光集團退休，多少與先前紫光集團恐爆發財務危機有關，此也代表中國記憶體一大勢力的運作將陷入困境。

上述狀況皆反映美中科技戰確實撼動中國半導體業的發展，主要是二○二○年以來美國接連發佈政策針對中國半導體業，包括瓦聖納協議的擴大、華為禁制令的升級與補漏洞的動作、將中芯國際列入貿易黑名單等，更何況美國以全球半導體絕對王者之姿，操控中國半導體發展所需的關鍵技術及設備，企圖讓中國先進製程停滯、半導體大廠營運陷入困境的策略，確實已有部分實現的情況。

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事實上，美國二○二○年依舊為全球最大半導體供應國，市占率高達四成以上，遙遙領先其他競爭國，特別是美國IDM公司營收占全球比例達五十一％，Fabless公司營收占全球比率更是達到六十五％，遠超全球其他國家和地位，況且從二○二○年上半年全球前十大半導體廠排名來看，總部位於美國的企業共有六家，包括Intel、Micron、Broadcom、Qualcomm、Nvidia、TI等；而雖然海思於二○二○年上半年首次擠進全球第十名的排名，且銷售額年增率高達四十九％，成為第一家在全球排名前十名的中國半導體供應商，不過此局面恐於第四季出現變化，畢竟九月中旬華為禁制令正式生效，身為華為旗下的海思，在缺乏台積電先進製程的代工之下，高階麒麟晶片系列已無法再出貨，未來公司需思索轉型的契機，故海思恐跌出全球前十大半導體業者的排行中。

另一方面，若以半導體設備來說，二○一九年全球半導體設備生產商銷售額前十的公司中，即有四家來自美國，甚至Applied Materials已連續多年位列全球第一，且中國每年從美國進口的半導體設備比重則高達四十六％；顯然在美國限制對中國出口半導體設備，也利用長臂管轄的力量牽制其他盟友對中國伸出援手之下，即便中國自身於刻蝕設備領域，中微半導體在介質刻蝕領域已有相當的發展，且華峰測控的類比晶片測試設備在市場上也有不錯的斬獲，但依舊無法完全替補美國半導體設備的空缺。

整體而言，短期內中國第一大集成電路設計業—海思，已因華為事件而面臨轉型的考驗，美方又展開對於集成電路製造業龍頭—中芯國際的追殺，此恐將斬斷中國在先進製程推進的進程，下一步可預見記憶體製造將是美方鎖定的目標，畢竟現階段是中國從無到有的關鍵時刻，先前Micron控告福建晉華與聯電侵權，已順利使從事利基型記憶體的福建晉華營運全面停擺，未來不排除Flash量產為主的紫光集團、行動式記憶體的合肥長鑫將進入美方政策管制的範圍；上述皆代表美方緊抓半導體供應鏈中高附加價值的環節，持續對中國展開一連串的攻擊，顯然中國半導體國產化進程短期內的確有停擺之虞，艱難戰鬥的情勢已無可避免。

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