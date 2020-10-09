社論》追求國家正常化與光榮感

明天是國慶日，蔡英文總統預告慶典會很精彩。相較於其他國家正面臨新一波疫情襲擊，台灣展現民主治理下的抗疫成績，締造國人更具自信的國家光榮感。（資料照）

明天是國慶日，雖然來自中國的武漢肺炎肆虐全球，但至今守住疫情防線的台灣，將如常舉辦盛大的國慶活動，蔡英文總統並預告慶典不但能舉辦，還會很精彩。相較於其他國家正面臨新一波疫情襲擊，而從鬆綁又重回各種的社交限制，台灣展現民主治理下的抗疫成績，締造國人更具自信的國家光榮感。

蔡英文在去年的國慶以「堅韌之國，前進世界」為題發表演說，放在現今台灣的處境，更為切題。台灣不僅未被疫情打倒，防疫模式還為許多國家所稱頌與學習。另方面，中國對台灣進逼壓力升高，國防部也證實共機今年頻繁侵擾我防空識別區，其中四十九架次踰越台灣海峽中線，是近三十年來最多。但台灣也未因高頻次的武嚇而屈服。

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中國利用全球忙於抗疫而伺機擴張，不是僅針對台灣，從東海、台海、南海、乃至印中邊界，處處可見北京尋釁製造灰色地帶衝突，此外，對待自己人民則加強控制，侵犯人權行徑已成國際公敵。去年有二十三國，今年是三十九國駐聯合國外交官聯合譴責中國鎮壓香港民運及維吾爾族。美國、日本、澳洲及印度外長舉行「四方安全對話」，尋求齊力抗中的一致立場。位於印太地區戰略前緣的台灣，也成為守護民主價值的第一道防線。

中國對世界的威脅與日俱增，美國民調與智庫機構「皮優研究中心」公布的態度調查，全球民主國家民眾討厭中國的比率激增，極權中國的負面形象愈來愈鮮明。已歷經三度政黨輪替的台灣，民主工程不斷深化，兩岸的制度差異有如鴻溝之深。過去兩蔣時代行威權統治，誇稱「自由燈塔」，尚屬名不副實。現在的台灣，則如美國國務卿龐皮歐在五月恭賀蔡英文展開第二任總統任期所說：「蔡總統帶領活力民主台灣的勇氣和願景，堪稱印太地區及全世界的表率。」

做為民主的表率，台灣也真正發揮「自由燈塔」效應，使得北京更感芒刺在背，對台威嚇是一波接著一波。但此刻台灣，並非鄰近中國蕞爾之島，而有如一艘不沉的民主航艦，許多國家追求的民主價值與治理，在這裡獲得良善的體現。如果這樣的民主模式遭中國的侵蝕摧毀，不啻是全球的民主危機。台灣人民打造的「堅韌之國」，來自對民主的堅信與捍衛，以及積極參與國際、願意且有能力和民主夥伴充分合作，就像是這次防疫，我們以有限力量向許多國家提供醫療援助，民主台灣前進世界，而非使用武力擴張，這才是國家光榮感。

要繼續維持堅韌實力，台灣要更完善民主治理。在經濟上，必須加快腳步擺脫紅色供應鏈，降低對中國的長期經貿依賴，這次因為疫情衝擊與美中貿易戰，出現全球供應鏈的重整，台灣應加速找到切入位置發揮關鍵力量。在國防上，台灣一方面積極推動國防自主並強化台美軍事交流，但也要嚴肅面對兵源不足與訓練期短等巧婦無米之炊問題，蔡英文在五二○就職演說提到加速發展「不對稱戰力」，以及後備動員制度的實質改革，均有待時間的落實。

在國家體制上，立法院甫成立修憲委員會，為台灣久未進行的憲政改革，開啟了機會之窗。這部憲法原是定位在大中國，雖幾經增修條文的演進調整，仍有諸多不合時宜、與民主理念扞格之處。朝野現對十八歲公民權入憲有較高的共識，但如只有提出這樣的憲改方案，恐難引起人民參與熱情，也無法因應當前國家發展的需求。無論是政治體制五權改三權、行政與立法的關係，或「固有之疆域」、「為因應國家統一前之需要」等文字如何修正等，皆與國家體制正常運作息息相關，朝野應該展現更大高度思考台灣的未來。

尤其，憲改時機不易，通過門檻也高，端出的憲法修正案，須能展現更多的改革面向，才會激發豐富的討論，屆時進入公民複決程序，方能提高投票參與的動能。推動憲改，台灣內部常掉入「碰觸中國紅線」的自我限縮迷思，忘了這是國家運作的根本大法。台灣深化民主歷程，包括首次舉行總統民選，哪次北京不叫囂。推動國家體制正常運作，展現效能，是落實民主治理的基石，凝聚朝野及社會共識，齊力把現行憲法修好，同樣是追求國家光榮感。

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