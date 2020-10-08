自由廣場》（金恒煒專欄）江啟臣的「兩個中國」困境

中國國民黨在立院提出兩個「公決案」，一個簡稱「助台抗中」，一個簡稱「美台復交」，全是騙人的把戲。兩個提案根本互不相容、相互打架，矛盾重重。

先說大矛盾。第一案揭示：「蔡英文政府應積極說服美國政府依照其〈台灣關係法〉之精神，一旦中共舉動明顯危及台灣……的行動時，……協助我國（編按：『我國』指中華民國）抵抗。」第二案是：「蔡英文政府應以美國與中華民國回復邦交為對美外交目標……」。然而〈台灣關係法〉開宗明義即表明「終止承認中華民國」。美國既然已終結中華民國，第二案的「復交」從何而來？美國從未與台灣建交過，遑論「復交」！？如果要與美國建交，國民黨就得要求蔡政府，「應以美國與中華民國回復邦交作為對美外交目標」，如此才言之成理。既高標〈台灣關係法〉，又牴觸〈台灣關係法〉的立法原旨，無異是自己的矛打自己的盾，什麼跟什麼呀。

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再說，〈台灣關係法〉既然取消中華民國，而且強調美國政府打交道的對象是「台灣人民」，那麼第一案搬出「我國」，不是公然使詐是什麼！更重要的是，既然國民黨要求美國與中華民國「復交」，斷不能搬出〈台灣關係法〉當前提，更不能挾此法要求美國履行以協助無何有的「我國」來抵抗中國。

國民黨荒誕絕倫的兩個公投案，全是瞞天過海的詐術。首先利用「公投案」放棄一貫打死不離口的「一中」。一旦強調「中華民國」，不啻是宣告「兩中」、「一邊一國」。問題是，現在才要拿「兩中」保命，保得住嗎？聯合國通過所謂「排我納匪案」後，雷震給蔣介石寫了〈救亡圖存獻議〉，主張「兩個中國」，而且鄭重警告：如果國民黨再這樣糊塗下去，「恐怕有一天求兩個中國而不可得」！雷震的教言，可以讓江啟臣們醒醒腦：「兩個中國」來不及了。如果真要承認「兩個中國」，那麼國民黨從此不能再叫「大陸」；江啟臣勢必與口口聲聲的「和陸」說莎喲娜拉了。

江啟臣今年特率黨管參加所謂「雙十國慶」，公開說：「目的就是強化國民黨與中華民國的連結，並先拿下中華民國的話語權。」國民黨要從「一中」撤退到「二中」︱︱用蔣介石的虛飾就是「轉進」。問題是〈台灣關係法〉去「中華民國」、稱「台灣」；那麼堅持中華民國又如何與〈台灣關係法〉掛上勾？國民黨使出挪移與置換的手法，在兩案中用「中華民國」代換上「台灣」。至於會如何衝撞黨內親中派或中國？等著瞧。

有趣的倒是民進黨的反應。行政院長蘇貞昌表示，國民黨終於良心發現，是好事一樁。問題是，國民黨若「有良心」，也不會走到今天的地步；重要的是，政治是「非道德」的，跟「良心」沒有什麼關係。至於民進黨發言人說什麼「歡迎國民黨與本黨站在一起」，向下沉淪到與中國國民黨同一層次？什麼笨蛋！

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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