自由廣場》（林保華專欄）十月驚奇，還是十月驚喜？

美國總統川普於一日確診中了中國病毒，然後住院，經過四天三夜，五日傍晚出院。美國總統大選的十月驚奇，今年更是拍案驚奇。不但讓美國選民眼花撩亂，更讓中共上下手足失措。這個十月驚奇會不會變成十月驚喜，不但關係到美國人民，更關係到人類命運。

川普一確診，左膠圈子與親共人士立即爆出「陰謀論」，讓我想起三一九槍擊案的阿扁「自導自演」。台灣與美國都是民主國家，這種公眾事件豈能一手遮天？難道不怕美國出現真正的「奇美小護士」？不論美國還是台灣，不可能出現像習近平神隱兩個星期的怪事。有這種想法的人，如果不是本來好此道者，就是對「民主」毫無認識。

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中國外交部華大媽故作悲天憫人狀，希望美國人民都得到總統級的治療，是在挑撥離間。以國家元首的重任，全球所有國家都會予以特殊待遇。世界上沒有絕對的平等，馬克思的《哥達綱領批判》華大媽沒有看過？中共自己不照照鏡子，衛生部之下的中央健保委員會為了高幹的健康，每年花掉多少衛生部的開支？三十多年前我看到的資料是五成，最近據說是八成！共產黨的特權才嚇人，八十年前延安時代就有了，王實味「衣分三色，食分五等」的文章出來揭露，後來是砍頭的下場。

川普這次使用三種療法，其中地塞米松是用於重症。這三種療法同時並用，是試驗性質。身為總統而充當白老鼠，在中國不可想像。中國的疫苗還沒有最後驗證，卻忙著向非洲與拉美推銷，把當地民眾當白老鼠，為何不在習近平身上先試？

如果這種療法真的有效，對武肺患者就是「十月驚喜」了。而在川普出院以前，他努力工作的健康表現，已經刺激美股期指上升，說明對股市與經濟是「十月驚喜」。這對廣大民眾也是驚喜，對習近平之流可是驚慌。那些對川普確診幸災樂禍，自稱收到禮包的小粉紅，要退回禮包嗎？

川普與親近幕僚的確診，表明中共有意無意的生化戰爭已經直搗白宮，這當然更加激發全美的反中共情緒。在川普住院期間，美國宣佈了對中芯的制裁，說明美國抗共只會加溫，不會手軟。美國除了推行「乾淨網路」，避免中共滲透以外，預料下一步將是對中國的網路長城發動攻勢，只要打垮中國的柏林圍牆，讓中國民眾欣賞到防火牆外的春天，中共的所有謊言將逐步暴露在陽光下，這肯定是其末日的到來。那才是包括中國人的全人類的真正驚喜。

當然，川普的病情可能還有變數，不能盲目樂觀，但是套用俄羅斯總統普廷的慰問致電，「我確信，您與生俱來的活力、抖擻精神及樂觀，將有助您應付這個危險病毒」。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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