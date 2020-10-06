自由廣場》歐陽娜娜事件 冰山一角

◎ 黃天麟

近幾個月來，台灣連續爆發國家認同危機，政府、國人都必須嚴肅看待其可能導致的國安問題。國家認同是國家立國的根基，根基不穩，政治必亂，不可等閒置之。

鬧得風風雨雨的歐陽娜娜在北京十一國慶高唱「我的祖國」即其中之一。在海峽論壇公開表態「我是驕傲的中國人」的原住民台青楊品驊是其中之二，繼之而來的有前陸軍總司令陳廷寵，九月廿九日於陸軍官校在台復校七十週年大會上公開表示「我不曉得我們今天的戰力是什麼？恐怕是零」。一個多月前福州舉行的「海峽青年雲上峰會」，據稱兩岸共有十餘萬青年透過線上和線下方式參與，盛況空前。

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問題是，這些國家認同的乖離只是個人信仰的問題嗎？有一位市長說只是冰山一角。的確，浮在水面上的冰山底下，必有體積大於十幾倍的冰塊在水平面下支撐其存在。換言之，國家認同的個人表態之所以會層出不窮，是因為社會上已瀰漫了足以讓他們紓洩的底蘊與條件，底部的冰塊越大，所突出的冰山越多。

回顧近幾個月的社會氣氛，我們不難發現整體社會的國家認同正向「中國」擺回。而統派媒體及政府的不作為，正是這冰塊迅速大型化的主要結冰器。如對歐陽娜娜的十一國慶演出，國內名嘴說「少逼藝人表態，換個角度也是台灣之光」，陸委會也順水推舟，收回罰款的論調。日前，政府公告的「科技偵查法」草案，也因藍色政黨之反彈，草草收回，虛晃一招助長促統認同中國的氣焰。今年六月ＥＣＦＡ（海峽兩岸經濟合作架構）十年大限，藍媒大炒特炒說ＥＣＦＡ帶來多少關稅減免利益，還指民進黨政府也在擔憂ＥＣＦＡ被終止的經濟衝擊。現在所有統媒都硬拗說「蔡政府官員還低聲下氣要求切勿終止協議」，把過去（二○一四～二○一六年）的反ＥＣＦＡ予以妖魔化。對此，到現在政府經濟高官仍然三緘其口，等於默認。結果是「融中派」急遽上升，針對「兩岸交流」有五十八．一％民眾認為應加強，只有廿二．四％認為「減少交流」，即使是泛綠選民也有四十四．五％主張應加強交流，顯然冰山底層的冰塊正在膨脹，國人的「國族認同」迅速向中國傾斜。

奉勸政府，綏靖主義絕不適於兩岸關係，中國對台只有得寸進尺，目標只有一個，就是併吞台灣。據報辱罵蔡總統為無知無智的陳廷寵，還在主導台商學校，年領六千萬政府補助，陸委會的回應是「補助學校與個人的不當言行並無直接關聯」。話說如此，我們還是希望陳廷寵的台商學校不會成為「我要做一個堂堂正正的中國人」的搖籃。若政府再繼續對此「和稀泥」下去，泛藍之班師回朝將不會是遙遠的事。

（作者是前國家安全會議諮詢委員）

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