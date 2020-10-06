自由廣場》在中國，愛國比呼吸還重要

◎ 李芳遠

台灣藝人許光漢日前在其IG發了一篇限時動態，表示想要睡一下，醒來後再繼續努力衝刺，好好呼吸。由於發文時機點敏感，恰逢中國十一國慶，引來中國網友圍剿，暗指許光漢被中國大陸網友逼迫表態立場而無法呼吸，質疑許光漢的政治立場，有台獨傾向，引發兩岸粉絲爭論。

這些年來，中國大陸經濟起飛，小時候作文寫到最後一段，一定會提到拯救水深火熱的中國同胞這一句話，如今已成遙遠的記憶。台灣藝人爭先恐後到對岸賺人民幣，成了必然的趨勢，中國市場有十三億人，中國節目的主持費、通告費、片酬，都是台灣的好幾倍，所以台灣培養出來的一線歌手、演員、主持人紛紛西進撈金，跨年、中秋、國慶等重大節日，你會看到林志玲、蔡依林、周杰倫、蕭敬騰等一線藝人，出現在對岸的節目上載歌載舞，兩岸的國慶日，台灣出身的藝人在微博發文祝賀中國生日快樂是一定要的，但你不會看到這些台灣藝人在臉書或IG祝賀中華民國生日快樂，原因無他，對岸有一大批網軍在做思想審查，想賺人民幣，就得照對岸的規矩來。

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許光漢因為「想見你」一劇快速竄紅，這半年多來接到的代言、廣告、通告，所帶來的周邊效益，一定讓許光漢很有感，日前大陸劇組開出三千萬的片酬讓許光漢當男主角，就是看上了許光漢的光環，如果你是許光漢，是要愛惜羽毛，慎選劇本，還是要把握機會，奮不顧身的西進撈金，成為下一個跪著賺人民幣的台灣藝人。

中國經濟崛起，誠為世界第二大經濟體是不爭的事實，但人民水準有跟著提升嗎？世界各國最不喜歡的觀光客就是中國人，但看到中國觀光客消費能力強，也就睜一隻眼閉一隻眼，我常常覺得中國人的一些言行舉止，很像那些把排氣管消音器拔掉，呼嘯而過的飆車族一樣，這些人不是因為自信，而是因為自卑，只好不斷的放大自己，殊不知大家心裡想的都是「這些人好可悲啊！」

連睡一下、好好呼吸都會被貼標籤，中國人，你們到底有多自卑啊！

（作者是國中教師）

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