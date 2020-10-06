自由廣場》台灣自我防衛 國際協助自然就來

◎ 姚中原

台灣如遭中共軍事侵犯，美國是否會派軍隊保護台灣的敏感政治問題，近來再度引發國內各界與藍綠兩大政黨的意見爭論。起因於外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（ＮＰＲ）專訪時表示，台灣期盼美國持續對台軍售，但未來若與中國發生軍事衝突，台灣不會依靠美國干預；吳釗燮並強調，台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。

雖然「台灣關係法」於一九七九年制定以來，美國對於台灣的安全承諾至今未變，甚至近年來在蔡英文總統的任期內，更有逐漸強化的趨勢。例如美國參、眾兩院二○一六年通過共同決議案，將「台灣關係法」與「六項保證」正式列為「美台關係」的重要基石；另外，川普總統所簽署的「二○一九國防授權法」，內容更明白指出，美國國防部長應推動交流政策，強化台灣安全，包括和台灣進行實戰訓練以及加強雙方的軍演機會，同時依「台灣旅行法」加強美台資深國防官員與軍事將領交流。

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然而，即使有上述的公文或法案紀錄，我國政府也從未依賴或期望，未來台海兩岸一旦發生戰爭，美國就會派出軍隊保衛台灣。以上可由兩年前我國國防部重新修訂的台海防衛作戰計畫，內容提到，未來一旦兩岸兵戎相見，我方需全靠自己，美軍不會提供一兵一卒；以及二○一八年七月廿三日，蔡英文總統接受媒體訪問亦曾公開表示，台灣的國防和自我防禦能力，確實是我們自己責任的一席話，得以證明。

換言之，台灣的國防與國家安全維護要靠自己防衛，不會完全寄望於美國軍隊援助，尤其自從「台美正式外交關係」於一九七九年中斷後，我國國軍一向就是秉持自立自強的態度，在保國衛民職責下，勤訓苦練，達成捍衛國家安全及保障人民生命的重要國防目標。

近年來，中共軍力在南海地區的快速擴張，造成亞太周邊國家的不安；除此之外，近一個多月來，中共解放軍頻繁在台海附近進行實戰化演練，中共戰機多次飛越海峽中線，更嚴重威脅到台灣的國家安全。上述嚴峻的軍事情勢，美國在全球戰略考量與維護亞太安全區域的前提下，仍會持續提供數量足以維持自我防禦性的武器給台灣，以維持兩岸的軍力平衡。

民進黨執政以來，蔡英文總統推動一系列的國機國造、國艦國造等重大「國防自主」政策，就是在展現台灣的自我防衛決心；簡言之，未來面對中共的可能軍事侵犯，只要我全體國人都有堅強的抗敵意志，相信屆時國際社會的各種正義力量，不論是軍事、政治、外交等方面，都會陸續而來支援民主自由的台灣。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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