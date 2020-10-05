社論》是十月驚奇？還是黑天鵝？

武漢肺炎肆虐經年，已有三千多萬人確診，一百多萬人死亡，疫情至今未見緩和。上週五更發生美國總統川普夫婦與部分親信幕僚同時染疫，不但震撼全球，更將牽動即將投票的美國大選，以及美中對抗、全球經濟與地緣政治的形勢與格局。後續效應如何，全球均密切關注。

全球染疫的國家元首已有八例，川普之前確診者均獲得良好的醫療照護而康復，尤有甚者，曾經戴上呼吸器、進入加護病房的英國首相強森，歷經月餘的治療，也都能完全復原，再度執掌國政。由這些案例看來，加上美國的醫療水準較高，川普夫婦的狀況應可樂觀期待。重要的是，前七位國家領導人染疫時，國家機器依舊順暢運行，大政方針亦未見脫序，甚且，多數元首復原後的支持度更大幅攀升。套用台灣俚語，可謂「打斷手骨顛倒勇」。而美國相對於這些國家，更是機制完備的民主國家，總統失能或病故之代理與接班順序，均有明文規定與歷史慣例可循。如此完整而嚴謹的代理、接班制度的形成，讓美國建國近二百五十年的歷史，儘管面臨多次總統病故、遭到暗殺，或者彈劾，均能順利遞補，並未出現權力空窗期而導致國家的混亂。因此，這次川普總統夫婦的染疫，不論病況或恢復狀況如何，吾人均可對美國的應變制度設計與其國人的團結意識，充滿信心。美國必可安渡難關。

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不過，世人仍須審慎以對，乃是川普確診的時機太過敏感，正處於大選倒數，以及美中對抗高峰的關鍵時刻。這些事件出現些微變化，都可能改變歷史發展的軌跡。首先，或許有人會憂心經濟復甦的腳步受到影響，然而，此次疫情主要國家的對應之道，與近年的金融風暴一樣，都是透過印鈔、降息與紓困等名目，對市場大量挹注資金；此舉改善了流動性，使經濟活動不致凍結，但資金並未進入實體經濟，以致金融市場迅速恢復活力，甚至再創新高之際，總體經濟卻依舊低迷停滯。如此的經濟復甦圖像，被稱為Ｋ型經濟走勢，也就是經濟急墜之後，向上斜線代表富者愈富，向下斜線意味貧者愈貧，貧富差距愈來愈嚴重。而川普染疫事件之後，各國的釋金與紓困政策不變，因此可以研判對市場只有短期效應。上週五美股以小跌收盤，可見川普染疫事件，顯然不是金融市場的黑天鵝。

而美國大選與美中對抗顯然是衝擊最大的區塊。此次大選至今，多數民調結果，似乎仍是拜登領先川普，但彼此差距仍在可以逆轉的範疇。因此世人不免要問︰川普染疫事件是會讓拜登的領先擴大，或是川普藉著逆勢操作，以抗疫英雄的形象贏得美國人的讚賞，得以逆轉選情？這將可能是選舉最後決勝的關鍵。至於對美中關係的衝擊，弔詭的是，川普染疫或許凸顯了美國的防疫不力，但病毒的肆虐與猖狂，最後仍會聚焦於病毒本身，亦即喚醒美國選民再度關注，這場蔓延全球的疫情是如何因中共政權的資訊不透明，為了穩固政權而隱瞞疫情，導致全世界的悲劇。換言之，美中的競逐關係不會因強硬派的川普染疫而趨緩，反而會強化了美國人對中國的疑慮，導致美國抗中意識的升高，使得無論何人當選美國總統，美中關係都回不去了。

川普染疫，是陰謀論？抑或純粹的意外？傳說紛紜。但無論如何，川普夫婦不幸染疫，必然會讓全世界再度正視武漢肺炎的本質及其代表的意涵。那就是世人將會反省，到底是誰讓全世界陷入病毒的蹂躪？過去，人類歷史也發生過多次瘟疫，造成數千萬人死亡的浩劫；但今日科技文明與醫療技術畢竟不同於蒙昧未開的中世紀，人類對於病毒的防治，應有更多的了解與更高明的技術？然而，就因為一個獨裁政權害怕危及政權的穩定，竟然隱匿疫情，打壓吹哨者，甚至操控世衛組織，企圖淡化疫情的嚴重性，使世人疏於防範，終於造成今日難以彌補的劫難。

令人難以苟同的，這樣的政權不但沒有絲毫悔過之心，甚且利用了全球疫情的混亂局面，一方面從東海、台海、南海，一直到中印邊界，一再大秀軍事肌肉，企圖「以疫謀霸」；一方面，全面打壓新疆、西藏、香港、台灣、內蒙古，全面扼殺多元文化與族群存在的空間，並廢除國家主席任期制，意圖在其國內稱帝。換言之，川普染疫不但凸顯這隻病毒的可怕，更印證「專制病毒」對於人類的危害；這是中共何以成為世界公敵的解答。

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