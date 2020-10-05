自由廣場》雙語教育與拼音、注音

◎ 王春桂

在一片雙語教育呼聲高漲中，近日報紙全版報導雙語教育的預算大幅投入，每年將超過十五億；台北市國小至少有三分之一採雙語教學，勾勒出一幅雙語教育蓄勢待發，無限美好的景象。然而，我擔心小學生的課業負擔將大幅增加，如何有效教學來達到目的？

教過小學注音及高職電腦的我，近年來陪高年級的孫子女讀國語及英語，發現已熟悉注音符號的孩子，很難進入完全不同音標符號的英語自然發音，不易學會英文單字中的ｂ跟ㄅ音相近，甚至在英文加上注音符號，學習英語很吃力。他們都說功課很多，怕學不好，不喜歡上學。暫且不談成績不好會被家長責備，學習挫敗感即會打擊自信心，畏懼上學；根據國健署的統計，台灣六到十五歲的男女學童平均身高落後日本，但到了十四、十五歲都能超越日本的同齡學童；且根據國民健康署的調查，小學生近視比率約百分之四十五。小學要同時學世界最難的國字及注音、母語及英語，學業負擔過重，應是關鍵因素之一。

請繼續往下閱讀...

台灣該考慮，國小國語教學要以國際音標為本的拼音取代注音，利於英語學習遷移。拼音更早用在台語及客語等母語，一九二八年國民政府即公布拼音符號為國音字母第二式，拼音非中國專利。我的師專同學及校友，一離開台灣就改用一般鍵盤通用的拼音輸入中文；也觀察到，學拼音的中國大學生，英語能力逐步趕上台灣學生，且有優於台灣學生的趨勢。

教育應善用社會資源，方能獲事半功倍之效，拼音即譯音，處處可見英譯路牌，孩子自小耳濡目染，學起來會比不常見的注音快；雙語教育需從根本做起，也是當務之急，拼音有利雙語學習，教育部擬定課綱應採開放態度，不硬性規定教注音，可有與時俱進、多用途的拼音選擇，減輕學習負擔，增進教學效果，以造福弱勢的小學生。

（作者為淡水商工退休教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法