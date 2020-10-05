自由廣場》憑甚麼補助中國台商子弟學校？

◎ 王伯仁

前「陸軍總司令」陳廷寵謂國軍戰力可能是「零」的荒謬話語，引起台灣軍民同仇敵愾，其中有關他退伍五年，即前往中國創辦「華東台商子弟學校」，不但獲中國政府撥付大片土地建校外，也獲台灣政府每年至少六千萬元以上的補助，完全交由他領導的台商學校自行運用，於是有民眾就質疑陳廷寵既然「老鼠咬布袋」，在中國經營的學校還獲政府如此優渥的補助，是否適當？是否減少或停止補助？

針對台商子弟的補助，陸委會澄清表示，教育部是考量台商子弟的受教權，所以提供協助性補助，這跟陳廷寵個人不當言論無關。言下之意，陳廷寵雖不當批評國軍戰力，企圖影響民心士氣，但和政府重視台商子弟受教權不能混為一談。

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陸委會說辭固然不錯，但非常像「政治歸政治，體育歸體育」，徒具形式的詭言詖辭，政府關心國人子弟的教育固然很好，但還是要看狀況和內容，例如國人送子弟到歐美當「小留學生」，花費不貲，政府要不要也補助每人每年三萬五千元或更多？國人子弟在台灣唸昂貴雙語學校，政府是否分擔一大部分？

更重要的是「教育內容」，以中國政府的專制霸道，會允許台商子弟學校用台灣通用的教科書嗎？還是要強加不少「社會主義」的內容，以後回到台灣來，變成「心向祖國」的中國人？那教育部的補助，就得到反效果了，值得嗎？而事實上我政府既對台商子弟學校毫無聞問空間，那又有什麼義務去補助呢？尤其陳廷寵胡說八道事件發生後，剛好提供大家一個檢討空間，台商到中國經商，如同到世界各國一樣，子弟教育問題亦同，不必多有畛分，才不致糾葛叢生。

（作者為資深新聞工作者、台中市民）

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