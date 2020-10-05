自由共和國》林保華／任志強判刑衝擊紅二代

曾任中國北京市華遠集團黨委副書記兼董事長的任志強，近年因批判中共，日前被判入獄18年。 （歐新社檔案照）

林保華／時事評論員

中共紅二代、國企華遠集團前董座任志強涉嫌貪污、受賄等罪，被北京第二中級人民法院判十八年徒刑，並罰款人民幣四百二十萬元。任志強於今年三月在朋友小圈子裡發表批判習近平防疫的文章，列出許多事實，然而最令習近平冒火的是指他是脫光衣服也要堅持做皇帝的小丑。緊接著當局就把他以貪污罪名逮捕。誰都可以看出這又是習近平利用經濟問題剷除異己的老套。香港蘋果日報的一篇文章指出九年前他退休時官方審計報告和審計決定書說，除個別的財務上的賬務處理之外，沒有任何個人的貪污腐敗問題。這更說明習近平的政治報復。

在文革結束後，中共對不同時期政治異己份子代表人物的判決，例如魏京生、王軍濤、劉曉波，也只是分別判處十五年、十三年、十一年的徒刑，何以對知名的紅二代「自己人」反而下如此重手？顯然，除了個人報復之外，還有重要的政治因素，那就是對群體紅二代的殺雞儆猴。

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紅二代指的是一九四九年中共建國前已經參加革命領導幹部的第二代。一九四九年後參加革命而成為領導人的子女，則僅有「官二代」的身分。然而就是紅二代，他們上一輩也因為不同年資而有身分的高低。例如建黨初期、蔣介石「清共」後土地革命時期、抗戰時期、解放戰爭時期。建黨初期的紅二代，目前多已死亡或耄耋之年了，以葉劍英家族為例，政治上活躍的葉選寧、葉選平已先後過世；劉少奇兒子劉源還在世，因為是第五個夫人生的。習近平的父親習仲勳是第一階段後期參加革命的。任志強的父親任泉生是抗戰初期參加革命，所以建國後只是副部級。現在一大堆副部級，不算高官，但是文革以前能夠做到副部級的，大致也須是參與建國的紅一代。

文革前，因為毛澤東「無後」（兒子死、失蹤與精神病），所以紅二代很低調。文革打擊親劉少奇的紅一代走資派，初期引發紅二代的反抗，他們組織毛澤東認可的紅衛兵打著紅旗反紅旗，例如聯動、西城區糾察隊，炮製「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋」的血統論，轉移鬥爭目標，以暴力聞名，被江青取締。文革日益不得人心，紅二代又逐漸活躍起來。

我在文革期間接觸的第一個紅二代，也是軍二代，是一九七六年元旦在上海朋友家裡的彭寧，他是從北京來的電影導演。他看到報紙頭版發表毛澤東的兩首詩詞真跡，有毛的簽名。他居然對著我們嘲笑說：你們看，他的簽名手都抖了，快了。這些話如果是老百姓說出來被檢舉，肯定是「惡毒攻擊」的反革命現行犯，搞不好會被槍斃。不久才知道當時在關於電影《創業》的路線爭議上，已被虐死的賀龍元帥長女賀捷生早就找上白樺等作家，掀起反對江青的浪潮，當然也顯示他們對毛澤東支持江青的不滿。有關江青從影時期及如何在延安勾上毛澤東的流言也是當時在社會上流傳。從彭寧的態度，我看到毛澤東即使在紅一代圈子裡也已相當孤立，中國很快要變天了。果然三個多月後爆發「四五」天安門事件，參與的就有不少幹部子弟。

毛澤東死後的紅二代分化，一種吸取文革教訓站在改革立場上，一種是從政或經商大撈特撈，他們的態度多與上一代政治立場有關。前者以胡耀邦子女為代表，後者以王震後人為代表，鄧小平傾向後者；後者原來在黨內資歷地位就比較高，也符合共產黨貪婪的本質，所以一直是紅二代的主流。

習近平上台的社會基礎是紅二代，是曾慶紅推薦的，非主流因為習爸習仲勳堅持改革也對習近平做出誤判。然而習近平上台後，首先冷落了胡耀邦的後人，然後對貪婪的紅二代也排擠打擊，引發江澤民、曾慶紅派系的不滿。然後又把忠心耿耿在軍隊支持他的劉源上將也排斥，對激進的軍內少壯派羅援也沒重用，先後要他們離休，而鄧小平家族也受到打壓。這下那些紅二代才明白，習近平是藉紅二代上位，要的只是實現他的個人野心。

劉源的父親劉少奇地位比習仲勳高，羅援的父親羅青長是周恩來手下的特務頭子，習害怕他們倚老賣老給他許多指教。王岐山因為太太是紅二代才沾光，習近平才放心利用，但又怕他尾大不掉而捨棄。現在唯一在他身邊的紅二代是張宗遜上將的兒子張又俠擔任軍委副主席，因為張宗遜是習仲勳的同輩下屬，還是世交。至於人大委員長栗戰書，父親在中共建國前只是河北農村的地方幹部，本人能力也不強，是習近平的馴服工具。

外媒報導習近平對任志強還使出流氓手段，軟禁了任志強兒子，迫使這個硬漢服從判決。這衝撞了高層的默契。八九學運中共高層激烈鬥爭，但是事後為了黨內團結而達致不牽累兒女的默契，所以即使趙紫陽被軟禁到死，他的子女照常做生意賺錢。這次習近平動到子女，勢必引發紅二代人人自危，增強反習共識。

這以前，即使觀念不同，紅二代的群體大多數都在反習的共同陣線上。也是紅二代而受到打擊的中央黨校教授蔡霞也證實了這一點。這點讓我嗅到文革末期毛澤東死前的屍腐氣味。而任志強是他們中最有膽識而且是比較乾淨的一個，對習來說，這也是你死我活的鬥爭。

蔡霞提出「去習、非共、變革、和平」的八字箴言，應該是還有理想性紅二代的主張。這比過去提出的「改革開放」提升了一步，從非共與變革可以看出。紅二代會對習近平做出什麼反應，必須密切關注。

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