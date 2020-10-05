自由共和國》渡邊將人／美大選牽動台日未來

川普對安倍的信任感，可以說是超越了前總統布希與前總理小泉之間的互信關係。圖為美國總統川普、日本前首相安倍與印度總理莫迪去年六月在大阪20國集團高峰會上相見歡。（美聯社檔案照）

渡邊將人／日本北海道大學副教授

然而，拜登政權也並非完全沒有優點。那就是華盛頓主要的安保專家們的復權。（法新社）

美國總統大選已迫在眉睫。在思考大選結果將如何牽動台灣的未來以及日本的未來時，筆者分析，有以下兩點情形令人不安：

美國總統大選的首場辯論日前展開（歐新社檔案照）

第一，與川普之間長期建立起深厚信賴關係的安倍總理這次提前卸任所造成的影響。川普對安倍的信任感，可以說是超越了前總統布希與前總理小泉之間的互信關係。然而現在日本首相換人，接下來無論是川普連任或是拜登當選，都很難要求美日關係能夠迅速達到和先前一樣的熱度。而且新任總理菅義偉不擅外交，這點也令人擔憂。不過，他並不像之前的總理一樣會把焦點分散在俄羅斯（北方領土）或北韓關係上，因此上任後可以專心發展美日關係，反倒是一種優勢。而菅總理有著鯉魚躍龍門的奮鬥經歷以及掌握日本官僚體系的優秀領導能力，川普應該會對他有所好評。菅總理去年五月曾經訪美，與美國國務卿龐皮歐、副總統彭斯會談，獲得了超黨派的華盛頓外交專家們的信賴。總理官邸也有許多負責美國外交的成員，他們擁有寬廣人脈，可以輔佐菅總理。目前，習近平以國賓身分訪日的行程無限期保留，中日關係沒有改善的徵兆。台灣在此時此刻必須加強台日關係。

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第二，假使拜登當選，屆時是否維持現階段川普政權的對中強硬政策。拜登無法完全拂拭親中的疑慮。而他所擅用的伎倆也往往容易弄巧成拙。拜登對外交領域相當有自信。他覺得自己在外交方面最大的成果並非他在歐巴馬政權時期所立下的功績，而是他在一九九○年代解決了在巴爾幹半島上發生的科索沃衝突。他總是在演講的時候自豪地提起他和當時的南斯拉夫總統米洛塞維奇舉行深夜秘密會談，爾後完美解決了整件衝突一事。從這點也可以看出他想向選民傳達他擅於外交談判，並且跟川普強硬的對中政策作出區隔。然而拜登的對中政策如果是為了改善中美關係而伴隨著妥協，那麼這其實是很危險的。此外，拜登陣營也為了吸收桑粉——支持桑德斯的選民，有野心的將氣候變化議題設定為政見。想要在氣候變化議題上交出一張漂亮的成績單，如此一來，屆時美國勢必要和中國攜手合作。若真如此，他們這種重視多國間框架的想法，一定會漸漸對失去實質功能的世衛組織甚至是腐敗的聯合國睜一隻眼閉一隻眼。

然而，拜登政權也並非完全沒有優點。那就是華盛頓主要的安保專家們的復權。和歐巴馬時代相比，現在中國對美國造成的威脅度是不同的。貿易戰、領土問題、網路技術的競爭等十分嚴重。專家們比川普政權更加深刻認識中國帶來的威脅。目前，美國也因為黑人遭受警察施暴致死的問題白熱化的緣故，隨著媒體報導香港國安法的新聞量遞減，人們的關注也逐漸變少。不過，只要美國國內的種族問題和緩下來，民主黨內的人權派人士必定會以香港或維吾爾族的問題為由，要求拜登必須對中國強勢一點。拜登自己也知道，大家都認為他對中國的態度太過軟弱，所以他也有自覺，不想重新上演歐巴馬的失敗。希望這會是一劑良藥。

那麼，這場選舉的結果究竟會是鹿死誰手？川普有以下兩點依舊受到基層選民的強烈支持。第一，川普堅持保護貿易路線，深獲好評。川普政權並沒有回歸ＴＰＰ，這點對日本或對台灣而言是很可惜的。而川普實行競選承諾，他所簽署的美墨加協定（ＵＳＭＣＡ）執行法案，成功取代了北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）。這些都是川普可以在白人勞工階級面前引以為傲的政績。第二，來自基督教保守派的支持。川普任命了兩名保守派的法官，出任美國最高法院大法官，此舉贏得共和黨的好評。爾後，共和黨團結起來阻擋總統罷免案，因此今年的共和黨黨內初選也沒有出現川普的競爭對手。而左派的金斯伯格大法官在九月中驟逝，也帶來很大的影響。川普即將任命第三位大法官。而川普的決定將使美國最高法院裡的保守派變成多數派，反對人工墮胎合法化的保守派在這個節骨眼將會更加支持川普。

當然，由於新型冠狀病毒造成的疫情完全無法預測，如果支持共和黨的選民們的感染率或死亡率大幅增加，將會對川普造成一大打擊。不過，川普其實也在利用新型冠狀病毒。如果成功開發疫苗，時機一對，川普的支持率也可能迅速回升。另一方面，民主黨強是強在團結一致「反川普」。二○一六年大選時，民主黨左派把重點放在批判柯林頓，結果川普得利。但是今年民主黨並沒有這種黨內分裂的情形發生。副總統參選人賀錦麗聯邦參議員是來自印度與牙買加的第一代移民（父母皆是留美學生）家庭，是一位可以同時打出亞裔牌、黑人牌、女性牌的異色候選人。拜登年事已高，萬一有甚麼情況發生時，賀錦麗是否可以勝任總統職務，這也是美國選民們必須考慮的。

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