自由廣場》偉人史觀與新課綱

◎ 張經偉

目前為止，新課綱所引起的討論，似乎都圍繞中國史教材內容的刪改。我以為，真正被新課綱刪改的是「偉人史觀」。

偉人史觀的正反兩方，簡言之即為「英雄造時勢」或「時勢造英雄」。有人發難一○八課綱說：武則天等著名中國史人物不見於部分教材，然筆者上學期代課國一之台灣史，發現許多台灣史上留名之人，可見度也明顯降低：三大民變領袖被放在一個附屬欄內、林獻堂與蔣渭水之名只在課文中各出現一次（至少筆者當時手執的某版教材如此）。一○八課綱明顯偏重大環境之演變，而非聚焦於「人物」，誠可謂偉人史觀之反方。

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如同國教院日前所言：「一○八課綱…不是要訓練學生成為歷史專家，而是讓『新世代公民』了解自身存在的世界如何形成…」是故，偉人史觀本身是對是錯，大可交由歷史學者們討論。然而，就引領學生成為「新世代公民」的課綱目標來說，我以為教材內存有適量的偉人史觀，仍有其正面效益，原因有二。

其一是學生的學習動機。筆者的代課經驗是：許多孩子對「認識人」很感興趣，尤其認識那些看起來光鮮亮麗的人。是故青少年喜愛追星、cosplay、交友app…如果歷史課是有人物的，必更容易喚起學子們「自發、互動、共好」。

其二是「新世代公民」這個概念本身。人類至今最成功的公民社會，當是古羅馬。古羅馬人以公民身分為基礎，發展出巨型帝國，且其遺產仍為現代歐美文明之重要根基。而古羅馬人的讀史方法，正是典型的偉人史觀。即李維（Titus Livius）所言：「關於羅馬建城以前，或是萌生建城意圖以前的歷史，比起單純把發生的事情記錄下來，倒不如用充滿詩意的傳說來綴飾。因此，對於這段歷史我並不想做出肯定或是否定…將戰神馬爾斯（Mars）視為羅馬創建者之父，同時也是所有羅馬人之父，也很合適吧。」

今天網路發達，壞事更容易傳千里，故若要依李維所言，再「造神」哪一個人，自也不易。然吾人可將「偉人史觀」縮小為「要角史觀」即是，作為引起學子興趣之動機，以及公民社會之借鏡。望未來課綱能於此方面再有調整。

（作者為清大歷史碩士，曾任中學歷史科代課，現進修教育學程）

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